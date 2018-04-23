Yılın ilk hıdrellez coşkusu Abbaslık Köyünde

Bilecik merkeze bağlı Abbaslık Köyünde yılın ilk hıdrellez coşkusu yaşandı.

Abbaslık Köy Muhtarlığınca düzenlenen hıdrelleze Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkan Vekili Haşim Balcı, İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, köy muhtarı Ali Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Yağcı, "Hıdrellez bizim kültürümüzün bir parçasıdır. İyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır’ın, İlyas Peygamberle buluştuğu zaman olarak kutlanır. Bahara duyduğumuz sevincimiz, berekete erken bir şükrümüz, güzel bir duamız olarak bu coğrafyada bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Bugün bu ilimizde yılın ilk hıdrellez programını Abbaslık köyümüzde gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliklerin pekiştiği bu günde kıymetli davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bizleri ağırlayan başta Abbaslı Köyü Muhtarımız Ali Cengiz bey olmak üzere; programa katılan ve emeği olan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.