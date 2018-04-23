HABER

Yılın ilk hıdrellez coşkusu Abbaslık Köyünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Bilecik merkeze bağlı Abbaslık Köyünde yılın ilk hıdrellez coşkusu yaşandı.Abbaslık Köy Muhtarlığınca düzenlenen hıdrelleze Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkan Vekili Haşim Balcı, İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, köy muhtarı Ali Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Yılın ilk hıdrellez coşkusu Abbaslık Köyünde

Bilecik merkeze bağlı Abbaslık Köyünde yılın ilk hıdrellez coşkusu yaşandı.
Abbaslık Köy Muhtarlığınca düzenlenen hıdrelleze Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkan Vekili Haşim Balcı, İl Genel Meclis Üyesi Serkan Yıldırım, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, köy muhtarı Ali Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Yağcı, "Hıdrellez bizim kültürümüzün bir parçasıdır. İyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır’ın, İlyas Peygamberle buluştuğu zaman olarak kutlanır. Bahara duyduğumuz sevincimiz, berekete erken bir şükrümüz, güzel bir duamız olarak bu coğrafyada bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Bugün bu ilimizde yılın ilk hıdrellez programını Abbaslık köyümüzde gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliklerin pekiştiği bu günde kıymetli davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bizleri ağırlayan başta Abbaslı Köyü Muhtarımız Ali Cengiz bey olmak üzere; programa katılan ve emeği olan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yılın ilk hıdrellez coşkusu Abbaslık Köyünde

Yılın ilk hıdrellez coşkusu Abbaslık Köyünde

Yılın ilk hıdrellez coşkusu Abbaslık Köyünde

Gerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldiGerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
Sema kod adlı terörist öldürüldüSema kod adlı terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.