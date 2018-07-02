HABER

Yılın ilk yarısında 4 milyon araç egzoz muayenesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk: - "Yılın ilk yarısında ülke genelinde yapılan egzoz gazı emisyon ölçümü 4 milyon 41 bine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 400 bin ölçüm artışı sağlandı" - "Sene sonuna ulaşmadan yapılacak yazılım güncellemesi ile ölçüm raporları da e-devlet üzerinden alınacak ve vatandaşa ölçüm sonucunda herhangi bir belge verilmeyecek. Bu sayede kağıt israfına son vereceğiz"

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk yarısında 4 milyon 41 bin aracın egzoz muayenesi yaptırdığını bildirdi.

Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümünde yeni dönemin 1 Ocak 2018 itibarıyla başladığını, oluşturulan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile vatandaşın egzoz takibini e-devlet üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yeni sistemle pul ve ruhsat verme işleminin kaldırıldığını, böylece ölçüm yapmadan pul verme ve ölçüm sonuçlarına müdahale etme gibi ihtimallerin önlendiğini anlatan Öztürk, ayrıca sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının da önüne geçildiğini vurguladı.

Yeni uygulamanın vatandaşlar tarafından beğenildiğine işaret eden Öztürk, bu sayede egzoz muayenesi istasyonlarında yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi

Geçen yıl 6,5 milyon aracın egzoz muayenesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Öztürk, "Bu yılın ilk yarısında ülke genelinde yapılan egzoz gazı emisyon ölçümü 4 milyon 41 bine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 400 bin ölçüm artışı sağlandı." diye konuştu.

Öztürk, muayene istatistiklerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısındaki rakamlara baktığımızda 3 milyon 849 bin 429 aracın muayeneden olumlu geçtiğini, 191 bin 606 aracın ise egzoz muayenesinden geçemediğini görmekteyiz. Muayene için istasyona uğrayan araç sayısı ise toplamda 4 milyon 41 bin 35 adettir. Günlük ortalama ölçüm sayılarına baktığımızda ise rakamların her ay düzenli arttığını görmekteyiz. Şubat ayında 25 bin olan muayene sayısı, Mart'ta 27 bin, Nisan'da 30 bin, Mayıs'ta 31 bin ve 21 Haziran'da 32 bin düzeyinde gerçekleşti."

- En fazla ölçüm İstanbul'da

Yapılan ölçümlerin 708 bin araçla en fazla İstanbul'da yapıldığını söyleyen Öztürk, İstanbul'u 322 bin araçla Ankara, 230 bin araçla İzmir, 164 bin araçla Antalya, 161 bin araçla Bursa, 126 bin araçla Konya ve 105 bin araçla Adana'nın takip ettiğini dile getirdi.

Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin saat 06.00-07.00 civarında başladığını ve 21.00-22.00 aralığında sona erdiğini hatırlatarak, ölçümlerin en yoğun olduğu saat aralığının ise 09.00-10.00 olduğunu bildirdi.

- Ölçüm raporları artık e-devletten alınacak

Ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydının alınarak, tüm ölçüm bilgileriyle sisteme kaydedildiğini bildiren Öztürk, "Sene sonuna ulaşmadan yapılacak yazılım güncellemesiyle ölçüm raporları da e-devlet üzerinden alınacak ve vatandaşa ölçüm sonucunda herhangi bir belge verilmeyecek. Bu sayede kağıt israfına son vereceğiz ve bunun gibi çevreci uygulamaları artıracağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı? Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı?
Sardes Antik Kenti'nde binlerce yıl önce termal ısıtma kullanılmışSardes Antik Kenti'nde binlerce yıl önce termal ısıtma kullanılmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi egzoz muayenesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler 25'inci yıldönümünde anıldı

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler 25'inci yıldönümünde anıldı

Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı?

Sivas Katliamı 25. yıldönümünde! Sivas - Madımak katliamında neler yaşandı?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018

Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018

Bursa’da pitbull dehşeti! Yoldan geçen yaşlı adama saldırdı

Bursa’da pitbull dehşeti! Yoldan geçen yaşlı adama saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.