Yılın ilk yarısında 4 milyon araç egzoz muayenesine girdi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk yarısında 4 milyon 41 bin aracın egzoz muayenesi yaptırdığını bildirdi.

Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümünde yeni dönemin 1 Ocak 2018 itibarıyla başladığını, oluşturulan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile vatandaşın egzoz takibini e-devlet üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Yeni sistemle pul ve ruhsat verme işleminin kaldırıldığını, böylece ölçüm yapmadan pul verme ve ölçüm sonuçlarına müdahale etme gibi ihtimallerin önlendiğini anlatan Öztürk, ayrıca sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının da önüne geçildiğini vurguladı.

Yeni uygulamanın vatandaşlar tarafından beğenildiğine işaret eden Öztürk, bu sayede egzoz muayenesi istasyonlarında yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi

Geçen yıl 6,5 milyon aracın egzoz muayenesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Öztürk, "Bu yılın ilk yarısında ülke genelinde yapılan egzoz gazı emisyon ölçümü 4 milyon 41 bine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 400 bin ölçüm artışı sağlandı." diye konuştu.