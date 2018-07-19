Yıllar sonra düğünlerinde eğlendiler

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde yaşları 55 ile 68 arasında değişen ve zamanında kaçarak evlendikleri için düğün yapamayan 8 çifte, mahalle muhtarı tarafından düğün yapıldı. Pasta kesen çiftler, torunları ve çocuklarıyla doyasıya oynayıp, eğlendi.

Gölyaka Kuyudüzü Mahallesi Muhtarı Halil Düzen, köyde bazı çiftlerin düğün yapamadıkları öğrendi. Bunun üzerine köyde yaşayan 10 torun 5 çocuk sahibi olan 40 yıllık evli Kemal (68) ile Nuriye Çiçek (62), 15 torun 6 çocuk sahibi olan 47 yıllık evli Necati (67) ile Emine Çiçek (60), 5 torun 3 çocuk sahibi 32 yıllık evli Harun (63) ile Ünzile Ayyıldız (68), 3 çocuk 3 torun sahibi 45 yıllık evli Sabri (67) ile Hatice Eken (60), 4 çocuk 5 torun sahibi 42 yıllık evli Ali (55) ile Asiye Ceylan (55), 3 çocuk 3 torun sahibi 41 yıllık evli Mustafa (63) ile Hatice Girgin (60) ve 4 çocuk 5 torun sahibi 42 yıllık evli Enver (66) ve Ayşe Ceylan (60), 5 torun 4 çocuk sahibi olan 34 yıllık evli Hasan Ali (56) ile Havva Özkarataş çiftlerinin kaçarak evlendiğini ve düğün yapmadıklarını tespit etti.

Bunun üzerine 8 çift ile konuşan muhtar Halil Düzen, çiftleri düğün yapmaya ikna etti. Köylülerin de katkısı ile gelinlere önce gelinlik dikilmek istendi. Ancak gelinlerin kabul etmemesi üzerine eskiden köy halkının gelenekleri gereği gelinlere siyah pardösü üzerine kırmızı eşarp alındı. Damatlara ise takım elbiseler alındı. Daha sonra çiftler için mahallede bulunan sosyal tesislerde çalgılı, kemençeli, horonlu düğün düzenlendi. Düğüne çiftlerin yanı sıra köy halkı, çiftlerin çocukları, torunları ve davetliler katıldı. Düğün boyunca yerinde duramayan çiftler, yaşları ilerlemiş olmasına rağmen horon ve çiftetelli oynadı.

Emine Çiçek düğün yapmadıklarını belirterek, "O zaman düğün yapmak yoktu. Heyecanlı değilim ama gururluyum" dedi. Eşi Necati Çiçek ise "47 yıllık evliyiz. 15 tane torun var. Bu mutluluk çok iyi bir şey. Muhtarımızdan Allah razı olsun bunu bize yaptı. Kaçırarak evlendim. Koşullar el vermedi düğün yapamadım. Şimdi daha iyi oldu" diye konuştu.

Köy Muhtarı Halil Düzen, çiftlerin düğün yapamadıkları için zaman zaman kendi aralarında kavga ettiklerine şahit olduğunu belirterek, "Ben bu çiftlerin kavgalarına şahit oldum. Senin annen benim elime bir kına bile yakmadı dediler. Bende sohbete girince içinden filmlere konu olacak şeyler çıktı. Bende kendileri ile konuşup, biraz zorda olsa düğün yapmaya razı ettim. Ben onlardan çok mutluyum. Onların gözünün içinin gülmesi beni daha çok etkiliyor. İyi ki böyle bir şey yapmışız. 8 çift var. Torunları ile birlikte düğün yapıyorlar. Önceleri tepki ile karşılaştık. Ancak çiftlerimiz dirayetli durunca Gölyaka'dan, Düzce'den, İstanbul'dan akın akın misafirler geldi. Bende bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum" dedi.

Düğün de ayrıca çiftler için pasta kesildi. Pastayı kesen çiftlerin, pastalardan birbirlerine ikramı da neşeli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Düğün oyun havaları ile devam ettikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.