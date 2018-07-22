Yıllar sonra tespit edilen şehit dedesinin mezarını ziyaret etti

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilk şehit doktor olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in yeri tespit edilen kabri, yıllar sonra torunu Tankut Balkır tarafından ziyaret edildi.
Zığındere Muharebeleri sırasında, 28 Haziran 1915 tarihinde yaralanan 126'ncı Alay 1'inci Tabur'da görevli Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, 29 Haziran 1915'te şehit düştü. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, Zığındere ile Şahindere Sargıyeri arasındaki Harp Yolu Güzergâhı'nda toprağa verildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, alanda şehit mezarlarının belirlenmesi çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz aylarda Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in mezarı tespit edildi.
Medyada çıkan haberleri gören Tankut Balkır, Alan Başkanlığı yetkilileri ile iletişime geçerek Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in torunu olduğunu belirtti. Alan Başkanlığı'nın davetiyle Çanakkale'ye gelen Balkır, yıllardır kabrini aradığı dedesine kavuştu, dua etti. Mezar ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan Tankut Balkır’a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve kurum tarihçileri de eşlik etti.
Tankut Balkır, dedesinin mezarını bulmaları konusundaki çabalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. Balkır, ayrıca elinde bulunan dedesine ait fotoğraflar ve materyalleride Alan Başkanlığı yetkilileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
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