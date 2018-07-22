HABER

Yıllar sonra tespit edilen şehit dedesinin mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:15 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilk şehit doktor olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in yeri tespit edilen kabri, yıllar sonra torunu Tankut Balkır tarafından ziyaret edildi.

Yıllar sonra tespit edilen şehit dedesinin mezarını ziyaret etti

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilk şehit doktor olan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in yeri tespit edilen kabri, yıllar sonra torunu Tankut Balkır tarafından ziyaret edildi.
Zığındere Muharebeleri sırasında, 28 Haziran 1915 tarihinde yaralanan 126'ncı Alay 1'inci Tabur'da görevli Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, 29 Haziran 1915'te şehit düştü. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, Zığındere ile Şahindere Sargıyeri arasındaki Harp Yolu Güzergâhı'nda toprağa verildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, alanda şehit mezarlarının belirlenmesi çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz aylarda Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in mezarı tespit edildi.
Medyada çıkan haberleri gören Tankut Balkır, Alan Başkanlığı yetkilileri ile iletişime geçerek Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in torunu olduğunu belirtti. Alan Başkanlığı'nın davetiyle Çanakkale'ye gelen Balkır, yıllardır kabrini aradığı dedesine kavuştu, dua etti. Mezar ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan Tankut Balkır’a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve kurum tarihçileri de eşlik etti.
Tankut Balkır, dedesinin mezarını bulmaları konusundaki çabalarından dolayı yetkililere teşekkür etti. Balkır, ayrıca elinde bulunan dedesine ait fotoğraflar ve materyalleride Alan Başkanlığı yetkilileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Yıllar sonra tespit edilen şehit dedesinin mezarını ziyaret ettiYıllar sonra tespit edilen şehit dedesinin mezarını ziyaret etti

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Karadenizliler, 14'üncü Kazdağı Yayla Şenliği’nde buluştuKaradenizliler, 14'üncü Kazdağı Yayla Şenliği’nde buluştu
Kartal'da denize giren bir kişi gözden kaybolduKartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.