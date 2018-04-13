Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Biz orada, gittik gücümüzü gösterdik. Tüm dünya parmak ısırdı. 4 binden fazla teröristi yerlere gömdük ama bir tek sivile zarar vermedik. Orada yıllardır yapmış oldukları hazırlıkları başlarına geçirdik, hepsi hayretler içerisinde kaldılar." dedi.
Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Elbistan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binalarının açılışında yaptığı konuşmada, binaların büyük ve güzel olmasının beraberinde hizmet kalitesi getirmediğini söyledi.
Topkapı Sarayı'nın Batı'daki saraylarla kıyaslandığında çok mütevazi kaldığını ifade eden Özhaseki, "Batı'da küçücük alanlara hükmeden kralların ve düklerin sarayları çok ihtişamlı ve büyüktür. Bunların yanında Osmanlı'nın oturmuş olduğu mekanlar adeta gecekondu gibi kalır ama Osmanlı'da öyle bir iman, öyle bir anlayış, öyle bir hizmet aşkı vardır ki, oturdukları mekanları hiçe sayarlar, dünya üzerinde hesaplar yaparlar." diye konuştu.
Doğru planlamanın önemine dikkati çeken Özhaseki, "Batılı bir profesör, 'Filistin üzerine çalıştığım bir sosyal araştırmada gördüm ki, Osmanlı 3 sene sonra yapacağı seferlere bile giderken, öğlen yemeğinden sonra vereceği üzümü nereden temin edeceğini kitaplara yazmış ve planını yapmıştır.' diyor. Evet böyle bir planlama yapmazsanız, büyük devlet olamazsınız. Büyük hedefler koyup, oraya doğru bir planlamayla hareket etmezseniz, azimle yola çıkmazsanız, zaten işi siz başında kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.
- "Avrupa'da herhangi bir ülke altından kalkamazdı"
"Eğer bizim başımızdaki sıkıntılardan bir tanesi, Batı'nın başında olmuş olsaydı o ülke çökerdi." diyen Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:
"Batı'da hangi ülkeleri güçlü görüyorsanız aklınızdan geçirin. PKK belası 40 yıldır onların başında olsaydı, bütün dünyada onları desteklemiş olsaydı, o ülkeler onlarla mücadele edemezdi. FETÖ gibi bir bela her hangi birisinin başında olsaydı, bütün devletin ve milletin kılcal damarlarına kadar ikiyüzlü bir siyasetle, yalancı bir gülüşle, dini ve milli duyguları sömürerek, o ülkelerde aynı faaliyetleri göstermiş olsalardı, dışarıdan da üst akılla birlikte desteklerini devam ettirselerdi, emin olun Avrupa'da herhangi bir ülke altından kalkamazdı."
Bakan Özhaseki, DEAŞ adında proje bir örgütten bahsedildiğini dile getirerek, teröristlerin sakal uzattığında DEAŞ'çı, sakalını kestiğinde PYD'ci olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ hakkındaki açıklamalarını hatırlatan Özhaseki, "Çocuk kandırır gibi, aklımızla alay eder gibi, 'kuşa bak' misali bu senaryoya devam ediyorlar. Bir taraftan da bunlara kafalar kestiriyorlar, vahşi bir yapıyı, tüm dünyaya lanse ederek, 'sakın ha Kur'an okumayın' diyorlar." dedi.
- "4 binden fazla teröristi yerlere gömdük"
Özhaseki, Türkiye'nin, Suriye'de çizilmeye çalışılan haritanın dışında tutulmaya çalışıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Biz gittik, gücümüzü gösterdik. Tüm dünya parmak ısırdı. 4 binden fazla teröristi yerlere gömdük ama bir tek sivile zarar vermedik. Orada yıllardır yapmış oldukları hazırlıkları başlarına geçirdik, hepsi hayretler içerisinde kaldılar. Çünkü büyük demirlerle ve çimentolarla orada tüneller kazıp, hazırlıklar yapmışlar. 'Türk askeri geldi, kısa süre içinde buraları tertemiz etti' diye de şaşkınlık içerisindeler. Batı'nın bize karşı tepkisini anlıyorum ama içeride muhalefet yaptığını zannedenlerin, böyle bir milli tavır karşısında bize olan itirazını anlamakta güçlük çekiyorum. Niye oraya gittiğimizi sorgulayan, oraya gittiğimizde altından kalkamayacağımızı durmadan mecliste ifade eden, partilerinin grup sözcüleri tarafından 'Orası çöküntü alanı, mahvoluruz, biteriz' diyenleri gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum."
Allah'tan, cuma günü hürmetine kötülüklere son verdirmesini dileyen Mehmet Özhaseki, "İnşallah biz orada düşündüklerimizi gerçekleştiririz. Bu kör, vicdansız, sağır dünyanın vicdanı olan Türkiye'yi, Allah'a hamdolsun ki tarih çok rahat yazacaktır. Mazlumların, mağdurların, gariplerin ve yetimlerin eli semaya açıldığında duası reddolmayacak insanların nazarlarında yerini korumaktadır. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır." diye konuştu.
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