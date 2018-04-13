Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Biz orada, gittik gücümüzü gösterdik. Tüm dünya parmak ısırdı. 4 binden fazla teröristi yerlere gömdük ama bir tek sivile zarar vermedik. Orada yıllardır yapmış oldukları hazırlıkları başlarına geçirdik, hepsi hayretler içerisinde kaldılar." dedi.

Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Elbistan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binalarının açılışında yaptığı konuşmada, binaların büyük ve güzel olmasının beraberinde hizmet kalitesi getirmediğini söyledi.

Topkapı Sarayı'nın Batı'daki saraylarla kıyaslandığında çok mütevazi kaldığını ifade eden Özhaseki, "Batı'da küçücük alanlara hükmeden kralların ve düklerin sarayları çok ihtişamlı ve büyüktür. Bunların yanında Osmanlı'nın oturmuş olduğu mekanlar adeta gecekondu gibi kalır ama Osmanlı'da öyle bir iman, öyle bir anlayış, öyle bir hizmet aşkı vardır ki, oturdukları mekanları hiçe sayarlar, dünya üzerinde hesaplar yaparlar." diye konuştu.

Doğru planlamanın önemine dikkati çeken Özhaseki, "Batılı bir profesör, 'Filistin üzerine çalıştığım bir sosyal araştırmada gördüm ki, Osmanlı 3 sene sonra yapacağı seferlere bile giderken, öğlen yemeğinden sonra vereceği üzümü nereden temin edeceğini kitaplara yazmış ve planını yapmıştır.' diyor. Evet böyle bir planlama yapmazsanız, büyük devlet olamazsınız. Büyük hedefler koyup, oraya doğru bir planlamayla hareket etmezseniz, azimle yola çıkmazsanız, zaten işi siz başında kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.