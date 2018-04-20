Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, adrese dayalı yerleştirme sistemine ilişkin, "Hiçbir öğrencimiz 'Aynı kriterlere sahiptik ama ben gidemedim.' demeyecektir. Eğer bir arkadaşı gitmişse, mutlaka bir gerekçesi vardır." dedi.
Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Yılmaz, iktidarları döneminde en başarılı oldukları alanlar arasında okul öncesi eğitim ile mesleki eğitimin yer aldığını belirtti.
Yılmaz, "Anadolu meslek ve teknik liselerimiz var. Anadolu meslek lisesi programı uygulayanlar bir de Anadolu teknik programı uygulayan liseler var. Bu 449 okulun içinde 26 tematik, 423 teknik program uygulayan okul var. Burada nitelikli mühendis yetiştirme amacıyla yola çıkıyoruz. Fen liselerinde uyguladığımız programı uygulayacağız." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz meslek liselerinin yönetimini sektöre bırakacağız, sektörle beraber yapacağız." sözlerini hatırlatan Yılmaz, "Bunu söyledi ama biz bunu yaptık. 13 okulumuzu Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odasına devrettik. Ortak yönetiyoruz yani." dedi.
Yılmaz, üreten kesimde talebi olmayan alanları kapattıklarını belirterek, aranan elemanlar hangi alanlardaysa o bölümlerin açıldığını, yönetimin de sektörle yapıldığını kaydetti.
Nitelikli mühendis yetiştirmek amacıyla yola çıktıkları bu süreçte, teknik liselerin fen lisesi programı, stajlar ve sektörle beraber güncellendiğini vurgulayan Yılmaz, "Meslek liselerini bitirenlere teknisyen unvanı veriyoruz. Bunların yüzde 86'sı endüstri ve üretimle ilgili. Yüzde 8 gibi bir oranı hizmet alanı yani turizm. Yüzde 1-2 gibi bir alanı da muhasebe ve finansla ilgili. İnşallah bu okullarımız daha çok faaliyete girdiğinde Türkiye'nin iş hayatı da verimliliği de üretimi de çok daha artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
- "Sayıyı artırırsak kaliteden fedakarlık yapmış oluruz"
Adrese dayalı yerleştirme sisteminde hangi kriterlerin sırasıyla uygulanacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, öğrencilerin tercih etmediği hiçbir okula gönderilmeyeceğini bildirdi.
Bakan Yılmaz, "Diyelim ki aynı apartmanda oturan iki öğrenci var. Evinin yanındaki okulunda belli bir kontenjanı var. Sayıyı artırırsak bu sefer de kaliteden belli fedakarlık yapmış oluruz. Biz de bunu istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Yerleştirme sisteminde ortaokul başarı puanına da bakılacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yaşı küçük olana bakılacak. 6, 7, ve 8'inci sınıflardaki yıl sonu başarı puanına bakılacak. Okula devamsızlığı daha az yapan öğrenci hemen evinin yanındaki bir okul var, bir kontenjan kaldı. Aynı apartmanda oturandan hangisi katılacak diyerekten bütün kriterler açık mı? Yaşı küçük olanı tercih edeceğiz. Bütün kriterleri eşit ama o zaman diyeceğiz ki orta öğretim başarı puanı daha iyi olanı tercih edeceğiz. Gereken bütün yeterli seçimi yapacak kriterlerimiz var. Ortaokulda hangi okulda okuduğunu da dikkate almakta kriterlerden birisi olacak. Hiçbir hak mağduriyetine vermeyeceğiz. Hiçbir öğrencimiz 'aynı kriterlere sahiptik ama ben gidemedim' demeyecektir. Eğer bir arkadaşı gitmişse mutlaka bir gerekçesi vardır. Kendisinden bir gün daha fazla okula devam etmiştir. Bunların tam detayını haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlayacağız. Orada bütün evlatlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz bunları görecek. Hiç kimse tercih etmediği okula gitmeyecek."
- "İkili eğitimi ortadan kaldırmak için çalışıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bazı yerleşim yerlerinde imam hatip lisesi haricinde hiç okul olmadığı eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise velilerin çocuklarını "evinin yanında" diye imam hatibe gönderme zorunluluğunun bulunmadığını ve öğrencilerin tercih etmediği hiçbir okula gitmeyeceğini söyledi.
Şu anki bir durumdan daha kötü bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İkili eğitimi ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Her gün yeni bir okul yapıyoruz ki bir önceki yıldan daha iyi olalım diye. Dün olmayan okullar bugün olacak. Dün gidemediği okula bu yıl gidebilecek. Hiç kimseyi istemediği bir okula yönlendirmeyeceğiz. İmam hatip isteyen illerimiz de var. Çok net söylüyorum. Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanımız... Oğlunu imam hatibe gönderiyor. Sanki böyle istenmeyen, talep edilmeyen bir okul gibi birileri tarafından sunulmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. İmam hatip liselerine boş kaldı diyen var mı? Yok. Meslek liselerini açıyoruz. Talebe göre millet bize neyi söylerse biz onu yaparız. Demokratik sistem milletin taleplerine kulak vermektir. Bizim de yaptığımız budur."
(Sürecek)
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