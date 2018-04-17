Yılmaz Akkılıç araştırma ödüllerinin kazananları belli oldu

Yazar ve gazeteci Yılmaz Akkılıç adına Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Emeklilik Vakfı ve Akkılıç ailesi iş birliğiyle düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’nün bu yılki kazananları belli oldu.

Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihî, sosyal ve ekonomik süreçlerinin incelenip, araştırılmasını özendirmek maksadıyla gerçekleştirilen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne bu yıl 6’sı doktora tezi, 22’si yüksek lisans tezi, 6’sı da araştırma çalışması olmak üzere toplam 34 başvuru yapıldı. Prof. Dr. Saime Yüceer başkanlığındaki Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç. Dr. Tülin Vural Aslan, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un, titiz değerlendirmeleri sonucu ödüle lâyık görülen eserler belirlendi. “Doktora” kategorisinde Uludağ Üniversitesi’nden Hacer Karadağ’ın “Bursa’da Tarımsal Değişim ve Bu Değişimin Sosyo-Ekonomik Sonuçları (1945-1980)”, “Yüksek Lisans” kategorisinde de Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Didar Taşkan’ın “Bursa Hisar’da Kentsel Değerlerin İrdelenmesi ve Tarihi Mekanların Etkin Kullanımına İlişkin Öneriler” başlıklı yüksek lisans tezi ödüle değer görüldü. Raif Kaplanoğlu ve Ozan Kaplanoğlu’nun ortak çalışması olan “Bursa Basın Tarihi” başlıklı yapıtı da, “Akademi Dışı” alanda ödül aldı. Seçici Kurul Özel Ödülü’nün sahibi de “Milli Mücadele Döneminde İnegöl (1918-1923)” başlıklı yüksek lisans teziyle Bilecik Üniversitesi’nden Ümit Yetik oldu.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2017 Ödülü’nü kazananlara ödülleri, 30 Nisan Pazartesi 19.00’da Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenecek törende verilecek.