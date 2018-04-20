Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi şehit ve gazileri andı

Eskisehir Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi, "Şehitler ve Gaziler" temalı bir gece düzenledi.

Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda düzenlenen gecede duygusal anlar yaşandı. Geceye; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ertuğrul Özkütük, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Eskisehir Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Türkanik başaralı çalışmalara imza atan Müzik Öğretmeni Mine Külahçı’yı tebrik ederken, gece sonunda etkinlikte görev alan öğrenci ve öğretmenler ayakta alkışlandı.