Yılmaz: “Derdinizle dertleniyor, sevincinizle mutlu oluyorum”

Vezirköprülü muhtarları makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Sizin derdinizle dertleniyor, sevincinizle mutlu oluyorum” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesine bağlı 12 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Samsun’un en uzak ilçesi olan Vezirköprü’nün mahallelerinde yaşanan sorunları görüşmek üzere kendisini ziyaret eden muhtarları uzunca dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Vezirköprü’de en çok rastladığımız sorun yollarla ilgili oluyor. Şehir merkezine uzak olduğu için her zaman göz ardı edilmiş Vezirköprü’müz. Görevi devraldığımız günden itibaren biz böyle yapmadık. Samsun’un her noktasına hizmet götürürken Vezirköprü’yü asla göz ardı etmedik. 2014 yerel seçimlerinden bu yana 4 sene oldu. Bu süreçte mahallelerimizdeki büyük sorunları çözdük. Kalanlarıyla da canla başla mücadele ediyoruz. Bu yıl Allah izin verirse tempomuzu arttıracağız. Samsun’un tüm sorunlarını çözeceğiz. Değerli muhtarlarım şunu unutmayın sizin derdiniz bizim derdimiz. Ben sizlerin dertleriyle dertleniyor, sevincinizle mutlu oluyorum. O yüzden derdinize çare bulmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.
“Kırsal kalkınma katlanarak artacak”
Yol sorunlarını çözdükten sonra tarıma ve hayvancılığa yönelik daha büyük katkılar sağlamayı düşündüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı: “Allah bize nasip eder tüm bu yol sorunlarını çözeriz. Ardından kırsal kalkınma çalışmalarımızı arttıracağız. Siz bize üreteceğiz dedikten sonra her türlü desteği vereceğiz. Köylerimizde tarım ve hayvancılık artacak. Bu doğrultuda daha büyük adımlar atacağız. Siz yeter ki üretmeye söz verin. Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Mehmet Akif Özdemir ile irtibat halinde olun. Projeniz varsa gelin istişare edin. Hayata sunmanızda elimizden gelen desteği verelim. Sizlerle bir arada olmak bana moral depoluyor. Ben bu ziyaretinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
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