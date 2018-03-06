Yılmaz: “Derdinizle dertleniyor, sevincinizle mutlu oluyorum”

Vezirköprülü muhtarları makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Sizin derdinizle dertleniyor, sevincinizle mutlu oluyorum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesine bağlı 12 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Samsun’un en uzak ilçesi olan Vezirköprü’nün mahallelerinde yaşanan sorunları görüşmek üzere kendisini ziyaret eden muhtarları uzunca dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Vezirköprü’de en çok rastladığımız sorun yollarla ilgili oluyor. Şehir merkezine uzak olduğu için her zaman göz ardı edilmiş Vezirköprü’müz. Görevi devraldığımız günden itibaren biz böyle yapmadık. Samsun’un her noktasına hizmet götürürken Vezirköprü’yü asla göz ardı etmedik. 2014 yerel seçimlerinden bu yana 4 sene oldu. Bu süreçte mahallelerimizdeki büyük sorunları çözdük. Kalanlarıyla da canla başla mücadele ediyoruz. Bu yıl Allah izin verirse tempomuzu arttıracağız. Samsun’un tüm sorunlarını çözeceğiz. Değerli muhtarlarım şunu unutmayın sizin derdiniz bizim derdimiz. Ben sizlerin dertleriyle dertleniyor, sevincinizle mutlu oluyorum. O yüzden derdinize çare bulmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.