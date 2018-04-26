Yılmaz: En büyük derslik açığımız İstanbul'da

Gülseli KENARLI -Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İrfan Okulları “İleri Teknoloji Okulları" tanıtım programına katıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

Program öncesinde akan Yılmaz, Bilal Erdoğan ve Vali Şahin, ilkokul öğrencilerinin yaptıkları projeleri incelediler.

OKUL VE ÖĞRETMEN AÇIĞI

Bakan İsmet Yılmaz, programda bir konuşma yaparak, “Eğer bir okul ve öğretmen ihtiyacı varsa çok açık ve net söylüyorum Doğu'da ve Güneydoğu'da değil, İstanbul'da. Niçin? Büyük bir göç aldı. Gerçekten yapmış olduğumuz 64 milyar liradan fazla yatırımın da sekizde birinden fazlasını yani 8 milyar liradan fazlasını da İstanbul'a yapmış olmamıza rağmen yinede en büyük derslik açığımız İstanbul'da. Allah nasip ederse Başbakanımızın 'ikili eğitimi kaldırmak lazım' talimatı var, 58 bin derslik ihtiyacımız var, 47 bin derslik yapılıyor, 11 bin derslik ihtiyacımız var. Onda da inşallah bir seferberlik başlatırsak ikili eğitimi de 2019 yılının sonuna kadar Türkiye'de kaldırırız" dedi.