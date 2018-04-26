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YILMAZ: EN BÜYÜK DERSLİK AÇIĞIMIZ İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eğer bir okul ve öğretmen ihtiyacı varsa çok açık ve net söylüyorum Doğu'da ve Güneydoğu'da değil, İstanbul'da.

* Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
“Eğer bir okul ve öğretmen ihtiyacı varsa çok açık ve net söylüyorum Doğu'da ve Güneydoğu'da değil, İstanbul'da. Niçin? Büyük bir göç aldı. Gerçekten yapmış olduğumuz 64 milyar liradan fazla yatırımın da sekizde birinden fazlasını yani 8 milyar liradan fazlasını da İstanbul'a yapmış olmamıza rağmen yine de en büyük derslik açığımız İstanbul'da."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İrfan Okulları “İleri Teknoloji Okulları" tanıtım programına katıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.
Program öncesinde akan Yılmaz, Bilal Erdoğan ve Vali Şahin, ilkokul öğrencilerinin yaptıkları projeleri incelediler.

OKUL VE ÖĞRETMEN AÇIĞI
Bakan İsmet Yılmaz, programda bir konuşma yaparak, “Eğer bir okul ve öğretmen ihtiyacı varsa çok açık ve net söylüyorum Doğu'da ve Güneydoğu'da değil, İstanbul'da. Niçin? Büyük bir göç aldı. Gerçekten yapmış olduğumuz 64 milyar liradan fazla yatırımın da sekizde birinden fazlasını yani 8 milyar liradan fazlasını da İstanbul'a yapmış olmamıza rağmen yinede en büyük derslik açığımız İstanbul'da. Allah nasip ederse Başbakanımızın 'ikili eğitimi kaldırmak lazım' talimatı var, 58 bin derslik ihtiyacımız var, 47 bin derslik yapılıyor, 11 bin derslik ihtiyacımız var. Onda da inşallah bir seferberlik başlatırsak ikili eğitimi de 2019 yılının sonuna kadar Türkiye'de kaldırırız" dedi.

“YIL SONUNA KADAR BU ORANI SIFIRA DÜŞÜRECEĞİZ"
Bakan Yılmaz, “15 yaş üzeri okuma yazma bilmeme oranı yaklaşık dört kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 85, bilmeyen yüzde 14.9. 15 yaşın üzerinde olan her yüz kişiden 15 kişi okuma yazma bilmiyor. Şimdi oran yüzde 96. Erkeler de yüzde 99 da, hanımlarda 94, ortalama yüzde 96. TÜİK'in bize verdiği rakamlara göre yüzde 4,2 milyon 4 yüzbin kişi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem hanımefendilerinin himayelerinde okuma yazma seferberliği başlattık. Çok büyük bir mesafe kaydettik. Allah nasip ederse yıl sonuna kadar bu oranı sıfıra düşüreceğiz" dedi.
Yılmaz, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeleri konusunda yeni bir çalışmayı imzaladığını ifade ederek, “Bu yıl beşinci sınıflar için 15 saat ders veriyoruz ama altıncı sınıfların İngilizce müfredatını gözden geçiren yeni bir çalışma grubu başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda sayısını artıracağız" diye konuştu.
Bakan Yılmaz'ın açıklamalarının ardından “İleri Teknoloji Okulları"nın protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:
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- Yılmaz, Erdoğan ve Şahin'in incelemeleri
- Yılmaz'ın konuşması
- İmza töreni
- Detaylar

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