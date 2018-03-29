Trabzonlular Derneği Başkanı Ahmet Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin teşekkür ziyaretinde konuşan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, "Belediyecilik sadece yol ve kanalizasyon yapmak değil" diye konuştu.
Trabzonlular Derneği Başkanı Ahmet Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek geçen yıl yapılan şenliklere verdiği destek için teşekkür ettiler. Ziyarette konuşan Başkan Kerim Yılmaz, "Belediyecilik demek sadece yol, kanalizasyon yapmak değil.Kültürel ve sosyal anlamda da hizmet etmektir. Bizler insanoğlunun hayatına mozaik katmalıyız. Her festivalde o yörenin kültürü yansıtılmaktadır. Artık zaman değişti. Zaman kültür zamanı ve sosyal belediyecilik zamanıdır. Bir belediyenin başarısı kültür ve sosyal hizmetleriyle değerlendiriliyor. Farklı Kültürlerin bir araya gelip kaynaşması için bu tür şenlik, festival ve organizasyonlara desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.
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