Yılmaz: “Millete hizmet yolunda AK kadrolar el ele”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, millete hizmet yolunda AK kadroların daima el ele olduğunu söyledi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, geçen günlerde yapılan kongrede AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı’na seçilen Hakan Ay ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti teşkilatının seçimden seçime değil, her zaman milletin yanında yer alan teşkilatlar olduğunu belirten Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucusu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin teşkilatçılık anlayışıyla kurulan partimiz Türkiye’nin en büyük kalkınma hareketlerinden birisi oldu. AK Parti kurulduğu günden bu yana birçok derde derman oldu, her alanda vatandaşa kolaylıklar sağladı. Böyle bir partinin mensubu olmaktan onur duyuyorum" dedi.

“Millete hizmet için daima el ele”

Hakan Ay ve yönetimini tebrik ederek sözlerini sürdüren Yılmaz, "Her seçim döneminde oylarımızı kat be kat arttırarak yolumuza, hedeflerimize 2023 vizyonumuza doğru hızla ilerliyoruz. Bu anlamda delegelerimiz tarafından yeniden teveccüh gösterilerek ilçe başkanlığı görevine getirilen Hakan Ay ve beraberindeki yeni yönetimi oluşturan ekibine başarılar diliyorum. İnsan odaklı çalışma gerçekleştiren partimizin önemli ayaklarından biri olan ilçe teşkilatımızla birlikte, bundan sonra da partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl sunabiliriz bunun çabası ve gayreti içinde olacağız. Bugüne kadar elde edilen başarıları önümüzdeki dönemde de taçlandıracak, millete hizmet yolunda daima el ele daha güzel başarılara imza atılacak. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlkadım ilçe Başkanı Hakan Ay ise, "Büyükşehir olarak arkamızda olduğunuzu biliyoruz. İnşallah sizin önderliğinizde ilçemize güzel hizmetler yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bizim öncelikli hedefimiz birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her türlü sorunu üzerine eğilerek gerekli olan bütün çalışmaları yapacak ve halkın bütünlüğünü sağlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.