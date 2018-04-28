Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Gazeteci Yılmaz Özdil, Halk Tv'de katıldığı canlı yayında erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özdil, seçimde kim kazanırsa kazansın 25 Haziran’dan itibaren Türkiye’de yaşayan herkesin devalüasyona hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.
Özdil konuşmasına şöyle devam etti;
“Fahiş benzin zamlarına hazır olmaları lazım, enflasyona hazır olmaları lazım. Çünkü sadece bu sene dış borç ve cari açık nedeniyle Türkiye’nin 215 milyar dolar bulması lazım. Angela Mergel’i, İngiliz Başbakanı’nı, IMF Başkanı’nı bir araya getirsen gene de Türkiye’de çözülemeyecek bir ekonomik duvara çarpmış vaziyetteyiz. Yani kendilerine lokomotif olarak benimsedikleri inşaat sektöründe korkunç çöküşler var. Türkiye’nin en zengin adamı Murat Ülker borçların ötelenmesini istiyor. Ferit Şahenk gibi, AKP’yi neredeyse pohpohlayarak sırtında taşıyan Şahenk, borçların ötelenmesini istiyor. Sırf bu iki iş adamının borç öteleme talebi 11,5 milyar dolar. Dolayısıyla 24 Haziran değil 26 Haziran’da yapalım desek buna bile AKP’nin vakti yok”
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