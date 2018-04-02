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Yılmaz: “Samsun’da ihracatı arttırmalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun ekonomisinin büyümesi için ihracat oranlarının artması şart.

Yılmaz: “Samsun’da ihracatı arttırmalıyız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun ekonomisinin büyümesi için ihracat oranlarının artması şart. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.
Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İsmail Okutgen ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Samsun ekonomisinin ihracat oranlarının yükselmesiyle birlikte daha ileri seviyelere geleceğini vurgulayan Yılmaz, “Sizler Samsun’da ekonomik kalkınmanın büyümesinde elini taşın altına koyan değerli iş insanlarısınız. Samsun’umuz özellikle son yıllarda her alanda olduğu gibi ekonomide de büyük bir atılım gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Samsun Lojistik Merkezi de bu anlamda kentimize büyük katkı sağladı. Kentimiz artık üretimde istediği ivmeyi yakaladı. Şimdi de ihracatı arttırmamız gerekiyor. İhracatın arttırılmasında sizlere de büyük görev düşüyor. Yaptığınız işleri, ürettiğiniz ürünleri yurt dışı pazarlarına ulaştırarak Samsunumuzun ihracatını yükseltmeyi amaç edinmelisiniz. Samsun’da üreten, Samsun’un ekonomisinin gelişimi için çabalayan tüm iş adamlarımızdan isteğimiz budur. Şehirlerin ekonomik anlamdaki büyümeleri ihracat oranlarının artması ile meydana gelir. Bu kapsamda biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Sizlerin de bu yönde çalışmalar yapmanız kentimizin hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
İsmail Okutgen ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Başkan Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz: “Samsun’da ihracatı arttırmalıyız”

Yılmaz: “Samsun’da ihracatı arttırmalıyız”

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