HABER

Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede bulunan sendika yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, istişare toplantılarına devam ediyor.

Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede bulunan sendika yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.
Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, istişare toplantılarına devam ediyor. İlçede bulunan sendika temsilcileri ile yemekte bir araya gelen başkan yılmaz belediye çalışmaları, hizmetler ve projeler hakkında bilgiler verdi.
Belediye Kerim Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmasında; "2 haftadır Kozlu’daki sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kozlu’muzun bu gelişimindi onlarında bir katkısı olsun varsa bir dilek temennisi varsa bizim göremediğimiz bir eksikliği varsa bunları bu toplantılarda konuşup gerekli notlarımızı alıp o sorunların üzerinde ne yapabiliriz düşüncesiyle bir araya geldik. Bu anlamda bugünde Kozlu’muzda faaliyet gösteren siz değerli sendika yöneticilerimiz ile bir aradayız. Sizlerden gelecek görüş ve önerilerle kendimize de yön vereceğiz. Kozlu belediyemiz sendikal süreçlerini tamamladı. Türkiye ortalamasının üzerinde hem memur ve işçilerimiz adına sözleşme yaptığımız düşünüyorum. Yeni kadroya geçecek kardeşlerimizi de sendikalı yaptık. Bende sendikalaşmayı çalışmayı destekleyen birisiyim. Ben bizzat işçilerimizi sendikalı olabilirsiniz dedim" dedi.

Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

Yılmaz, sendika temsilcileriyle buluştu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.