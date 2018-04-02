Yılmaz ve ekibinden, Rektör Çufalı’ya “hayırlı olsun” ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Zonguldak Şubesi yönetimi, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Üniversitenin kent için önemini dile getiren Başkan Salih Yılmaz, kent adına, ülke adına destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Zonguldak Şube Başkanı Salih Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundular.

Ziyarette konuşan Yılmaz, Zonguldak özelinde üniversitenin önemine vurgu yaptı. Zonguldak’ı tanıyan, bölgeyi bilen birinin Rektör olmasının avantaj olduğuna da dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Zonguldak’ın dinamiklerinin harekete geçirilmesinde üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı hocamızın yapacakları kent adına ve ülke adına önemli katkılar sağlayacaktır. Mustafa Çufalı hocamızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.