Yine CASA faciası! Kazada korkunç detay

Eskişehir’den kalkan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, dün Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde 12.50 civarında düştü. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğitim amaçlı olarak kullanılan uçağın enkazına 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde ulaşıldı. Uçaktaki iki pilot ve bir teknisyen şehit oldu. Bu kaza, CN-235 tipi uçakların Türkiye’deki 4. kazası oldu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, uçağın düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi: “Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef üç şehidimiz var.” Günaydın, “Kazanın olduğu saate ilişkin net bilgi veremem. Kara kutusuna ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik araştırmalar sürüyor. Kaza anında ve sonrasında o bölgede sis olduğu söyleniyor ama teknik ekibin çalışmasından sonra net bir açıklama yapılır. Başımız sağ olsun” dedi.

59 ADET BULUNUYOR

İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine 1991’de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında da görev yapıyor. Türkiye’de askeri amaçlı toplam 59 adet CASA uçağı bulunuyor.

ORDU'YA İKİ ACI HABER

Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın şehit olduğu haberi de Ordu’daki ailesin verildi.

Baba Sebahattin ve anne Nezahat Karamustafa’ya haberin verilmesinin ardından fenalaşan aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Sebahattin Karamustafa, oğluyla en son önceki gün görüştüğünü belirterek, “Kendisi Eskişehir’de görev yapıyordu. Dün sınavı vardı. Sınavının iyi geçtiğini söyledi. Bir sıkıntı yoktu” diye konuştu.

Nezahat Karamustafa ise “Oğlum iki kuzusunu kime bıraktı, Benim gururlu yavrum. Haberlere çıkan yavrum” diyerek ağıt yaktı. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın Altınordu’ya bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde yaşayan annesi İnci, babası Mehmet Şefik Odabaşı çiftine de acı haber verildi. Şehit Ali Şahin Odabaşı’nın evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.