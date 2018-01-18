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Yine CASA faciası! Kazada korkunç detay

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 06:08 | Son Güncelleme 1 saat önce

Eskişehir’den eğitim amaçlı olarak havalanan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde düştü. İki pilot ve bir teknisyenin şehit olduğu kaza, CN-235 tipi uçakların Türkiye’deki 4. kazası oldu.

Eskişehir’den kalkan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, dün Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde 12.50 civarında düştü. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğitim amaçlı olarak kullanılan uçağın enkazına 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde ulaşıldı. Uçaktaki iki pilot ve bir teknisyen şehit oldu. Bu kaza, CN-235 tipi uçakların Türkiye’deki 4. kazası oldu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.”

Şehit askerlerin Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı.

KARA KUTU ARANIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, uçağın düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi: “Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef üç şehidimiz var.” Günaydın, “Kazanın olduğu saate ilişkin net bilgi veremem. Kara kutusuna ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik araştırmalar sürüyor. Kaza anında ve sonrasında o bölgede sis olduğu söyleniyor ama teknik ekibin çalışmasından sonra net bir açıklama yapılır. Başımız sağ olsun” dedi.

EMEKLİLİĞİNE 1 AY KALMIŞTI

Şehit Arlı’nın (39) şehadet haberi, Eskişehir Sümer Mahallesi Özkal Sokak’ta yaşayan eşi Berna Arlı’ya askeri yetkililerce verildi. Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilen Arlı’nın, Ömer (4) ve Duru (8) adında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

59 ADET BULUNUYOR

İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine 1991’de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında da görev yapıyor. Türkiye’de askeri amaçlı toplam 59 adet CASA uçağı bulunuyor.

ORDU'YA İKİ ACI HABER

Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa’nın şehit olduğu haberi de Ordu’daki ailesin verildi.

Baba Sebahattin ve anne Nezahat Karamustafa’ya haberin verilmesinin ardından fenalaşan aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Sebahattin Karamustafa, oğluyla en son önceki gün görüştüğünü belirterek, “Kendisi Eskişehir’de görev yapıyordu. Dün sınavı vardı. Sınavının iyi geçtiğini söyledi. Bir sıkıntı yoktu” diye konuştu.

Nezahat Karamustafa ise “Oğlum iki kuzusunu kime bıraktı, Benim gururlu yavrum. Haberlere çıkan yavrum” diyerek ağıt yaktı. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın Altınordu’ya bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde yaşayan annesi İnci, babası Mehmet Şefik Odabaşı çiftine de acı haber verildi. Şehit Ali Şahin Odabaşı’nın evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

YALVAÇ KAZASI MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile Ak Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçağın, Isparta’nın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düşmesi sonucu şehit olan üç askere rahmet dileğinde bulundu. Genel Kurul’da gündem dışı konuşmalar sürerken Aydın, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de başsağlığı diledi.

3 KAZADA 37 ŞEHİT VERDİK

CN-235 tipi uçaklar bugüne kadar Türkiye’de 3 kez kaza yapmıştı. İlk kaza 19 Ocak 2001’de yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçak Kayseri’de düştü, 3 kişi şehit oldu. İkinci olay 16 Mayıs 2001’de gerçekleşti. Diyarbakır’dan havalanan ‘‘bordo bereliler’in bulunduğu CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü.

Kazada 34 asker şehit oldu. Ardından 18 Mayıs 2001’de ise deneme uçuşu sırasında uçak piste çakıldı. Uçakta 3 İspanyol ile 1 Türk uzman hayatını kaybetti. Yurt dışındaki kazalardan bazıları da şöyle: 25 Şubat 1992’de Şili Hava Kuvvetleri’ne ait uçak, Antartika’ya iniş sırasında aşırı kar yağışı nedeniyle kırım geçirdi. Olayda uçakta bulunan 11 yolcu ve mürettebattan ölen olmadı. 24 Ocak 2008’de ise Polonya ordusuna ait olan ve hava güvenliği konferansına katılan yetkilileri taşıyan CASA C-295M tipi bir nakliye uçağı ülkenin kuzeybatısında düştü, 19 kişi öldü.

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit
Şehit annesi acı haberi böyle aldı!
Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit
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