Yirmi yıldır atıl duran otel turizme kazandırılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 1998'den bu yana atıl durumdaki yüzme havuzlu ve 100 yatak kapasiteli otelin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle turizme kazandırılması amacıyla restore edilmesinin ardından proje açılış töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, "Ulus Doğa Park" adı verilen otelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir işbirliği ve BAKKA desteği ile oteli turizme kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ulus'un turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu ve ilçedeki nitelikli tesislerin arttırılmasının 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçesine rakip olma anlamına gelmediğini ifade eden Dirim, şöyle konuştu:

"Burada aslında pastayı büyütüyoruz. Pasta büyüdüğü zaman müşteri artacak ve herkesin hissesi, kazancı daha çok olacak. Turizmi böyle görmemiz lazım. Bugün bölgemize gelen birçok turist maalesef konaklama yapmadan dönüyor, çünkü bölgemizdeki tesislerin nitelik olarak kendilerini tatmin etmediğini düşünüyorlar. Özellikle Ege ve Akdeniz ile kıyaslandığında maalesef otellerimiz nitelikli değil. Özellikle bu bölgede doğa ve orman olarak çok güzel bir potansiyel var. Bunu el birliğiyle harekete geçirmemiz gerekiyor. İlimiz ve ilçelerimizin geleceği için turizm önemli bir ağırlık teşkil edecektir. Tabii şu an projenin tamamlanma toplantısı için buradayız. Önümüzdeki günlerde konaklamaya açılması için de bir açılış olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."