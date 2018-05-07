HABER

Yirmi yıldır atıl duran otel turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1998'den bu yana atıl bekleyen 30 dönüm arazi üzerine kurulu 100 yataklı, yüzme havuzlu otelin proje açılışı yapıldı - Bartın Valisi Dirim: - "Özellikle bu bölgede doğa ve orman olarak çok güzel bir potansiyel var. Bunu el birliğiyle harekete geçirmemiz gerekiyor. İlimiz ve ilçelerimizin geleceği için turizm önemli bir ağırlık teşkil edecektir" - Ulus Belediye Başkanı Uzun: - "Otelin, yeniden ayağa kaldırılması için gerekli olan 1 milyon 200 bin lira bedelin yaklaşık 800 bin lirası BAKKA tarafından karşılandı"

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 1998'den bu yana atıl durumdaki yüzme havuzlu ve 100 yatak kapasiteli otelin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle turizme kazandırılması amacıyla restore edilmesinin ardından proje açılış töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, "Ulus Doğa Park" adı verilen otelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir işbirliği ve BAKKA desteği ile oteli turizme kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ulus'un turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu ve ilçedeki nitelikli tesislerin arttırılmasının 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçesine rakip olma anlamına gelmediğini ifade eden Dirim, şöyle konuştu:

"Burada aslında pastayı büyütüyoruz. Pasta büyüdüğü zaman müşteri artacak ve herkesin hissesi, kazancı daha çok olacak. Turizmi böyle görmemiz lazım. Bugün bölgemize gelen birçok turist maalesef konaklama yapmadan dönüyor, çünkü bölgemizdeki tesislerin nitelik olarak kendilerini tatmin etmediğini düşünüyorlar. Özellikle Ege ve Akdeniz ile kıyaslandığında maalesef otellerimiz nitelikli değil. Özellikle bu bölgede doğa ve orman olarak çok güzel bir potansiyel var. Bunu el birliğiyle harekete geçirmemiz gerekiyor. İlimiz ve ilçelerimizin geleceği için turizm önemli bir ağırlık teşkil edecektir. Tabii şu an projenin tamamlanma toplantısı için buradayız. Önümüzdeki günlerde konaklamaya açılması için de bir açılış olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da ilçede uzun yıllardır beklenen bir projenin hayata geçmesi ve sonuçlanmasının herkesi memnun ettiğini belirtti.

Mülkiyet, kamulaştırma sorunları ve 1990'’lı koalisyon yıllarında çürümeye terk edilen bir kamu yatırımının BAKKA ve Ulus Belediyesi işbirliğiyle hayata geçtiğini dile getiren Tunç, "Valimizin de destek verdiği Ulus Belediye Otelinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisinde yer alan doğa kenti Ulus ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği, bölge ekonomisine ve bölge turizmine önemli katkı sağlayacak bir esere Ulus ilçemiz kavuşmuş oldu. Milli servetimizin heba olmaması için ormanla iç içe olan ve kapalı yüzme havuzlu otelimizi ilçemiz ve bölge turizmine, ülke ekonomisine kazandırdık." dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise 25 yıl önce temeli atılan ve arazisinde çıkan mülkiyet sorunu nedeniyle yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bekleyen oteli turizme kazandırma kararlılığında olduklarını ve bunun için başladıkları çalışmayı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tesisin turizme kazandırılmasına yönelik geçmişte yapılan projeyi göreve geldikleri 2014'te yeniden revize ettiklerini ve hazırladıkları projeyle BAKKA'dan finans arayışına girdiklerini aktaran Uzun, "Sayın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'un ve sayın valimizin desteğiyle projemiz BAKKA tarafından kabul edildi. Otelin, yeniden ayağa kaldırılması için gerekli olan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira bedelin yaklaşık 800 bin lirası BAKKA tarafından karşılandı." diye konuştu.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesildiği törende otel odaları gezildi.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısıMeteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısı
Times gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacakTimes gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacak
Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış otel Ulus Ulus Doğa Park

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.