YKS adayları için yapılacaklar listesi

İSTANBUL, (DHA)- YAKLAŞAN Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, sınava 10 gün kala adaylar için yapılacakları sıraladı. Sınavın hazırlık süreci nasıl geçmiş olursa olsun YKS’nin yolun sonu olmadığını söyleyen Acet, “ Henüz gerçekleşmemiş bir sınavın getireceği endişe ve kaygının hiçbir şeye faydası yoktur. Son bir haftada içinde bulunduğunu şartları iyi analiz edin” dedi.

“UYGULANABİLİR BİR PROGRAM OLUŞTURUN”

Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, sınava hazırlanan öğrencilerin uygulanabilir bir program oluşturması gerektiğini vurguladı. Acet, “İçinde bulunduğunuz şartları ve koşulları iyi analiz edin” dedi ve şunları söyledi:

“Öğrenciler sade ve uygulanabilir bir program oluşturmalı. Özet çalışma ve tekrar yapılacak konuları belirleyin.Her gün bir deneme çözün; denemelerde eksiklerinizi tespit edin ve gerçek sınavın provası olması bakımından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın. ÖSYM’nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların sorularına ve bu yıl ilk kez uygulanacak YKS örnek sorularına göz atmayı unutmayın, bu pratik soru tarzlarını anlamanızı ve sınav aşinalığınızı arttıracaktır..”