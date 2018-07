YKS birincisi tıp hedefliyor

- "Maddi başarılardan daha önemlisi manevi ve ahlaki başarılardır"

Sınava hazırlanmak için 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalıştığının altını çizen Gazioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''12.sınıfta da hızımı arttırdım. Sınava hazırlanan arkadaşlarım 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalışmaya başlasınlar. Daha sonra da manevi olarak da kendilerini geliştirsinler. Sadece hayat ders çalışmak değil. Maddi başarılardan daha önemlisi manevi ve ahlaki başarılar, bunu hiç unutmasınlar. Çok mutluyum ama tabi bu herşey değil. Gelip geçici bir şey bu, her başarı gibi.''

Gazioğlu, ailesinin eğitim hayatı boyunca kendisini hep desteklediklerini fakat Hiçbir zaman bana ders çalışması için zorlamadıklarını aktardı.

Baba Şükrü Ayhan Gazioğlu da oğlunun maddi ve manevi her zaman arkasında olduğunu vurgulayarak, ''Oğlum her zaman kendisi çalıştı. Birinci sınıftan itibaren görevi neyse onu yaptı. Hiçbir şekilde karışmadık. Değişik branşlarda da mesela yüzme, resim, okuldaki çeşitli çalışmalarda başarılı oldu. Her işini iyi yapmak için uğraşıyor, çalışıyor. Vaktini boş geçirmemeye çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu, babası Ayhan Gazioğlu ve okul müdürü Murat Demir ile birlikle pasta keserek, birinciliğini kutladı.