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YKS birincisi tıp hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Öğrenci Mustafa Emir Gazioğlu, YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT'nde 500 tam puan alarak, Türkiye birinciliği elde etti - YKS Türkiye birincisi Mustafa Emir Gazioğlu: - "Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Gece bir süre uyuyamadım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum" - "Sınava hazırlanan arkadaşlarım 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalışmaya başlasınlar. Daha sonra da manevi olarak da kendilerini geliştirsinler. Sadece hayat ders çalışmak değil. Maddi başarılardan daha önemlisi manevi ve ahlaki başarılar, bunu hiç unutmasınlar"

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincilerinden Mustafa Emir Gazioğlu, "Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Gece bir süre uyuyamadım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum." dedi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe'de yaptığı bir yanlış dışında bütün soruları doğru cevaplayan Gazioğlu, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde ise (AYT) sayısal puan türünde bütün sorulara doğru cevap vererek, 8 Türkiye birincisinden biri oldu.

Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Gazioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada okul müdüründen gelen telefonla üniversite sınavının sonucunun açıklandığını öğrendiğini söyledi.

Daha sonra ÖSYM'nin sınav sonuç ekranından sonuca baktığında birinci olduğunu gördüğünü belirten Gazioğlu, ''Sonucu görünce çok mutlu oldum, heyecanlandım. Gece bir süre uyuyamadım. Çok enteresan bir duygu. Tıp fakültesine girmeyi hedefliyorum.'' diye konuştu.

- "Maddi başarılardan daha önemlisi manevi ve ahlaki başarılardır"

Sınava hazırlanmak için 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalıştığının altını çizen Gazioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''12.sınıfta da hızımı arttırdım. Sınava hazırlanan arkadaşlarım 11.sınıftan itibaren düzenli olarak çalışmaya başlasınlar. Daha sonra da manevi olarak da kendilerini geliştirsinler. Sadece hayat ders çalışmak değil. Maddi başarılardan daha önemlisi manevi ve ahlaki başarılar, bunu hiç unutmasınlar. Çok mutluyum ama tabi bu herşey değil. Gelip geçici bir şey bu, her başarı gibi.''

Gazioğlu, ailesinin eğitim hayatı boyunca kendisini hep desteklediklerini fakat Hiçbir zaman bana ders çalışması için zorlamadıklarını aktardı.

Baba Şükrü Ayhan Gazioğlu da oğlunun maddi ve manevi her zaman arkasında olduğunu vurgulayarak, ''Oğlum her zaman kendisi çalıştı. Birinci sınıftan itibaren görevi neyse onu yaptı. Hiçbir şekilde karışmadık. Değişik branşlarda da mesela yüzme, resim, okuldaki çeşitli çalışmalarda başarılı oldu. Her işini iyi yapmak için uğraşıyor, çalışıyor. Vaktini boş geçirmemeye çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.

YKS birincisi Mustafa Emir Gazioğlu, babası Ayhan Gazioğlu ve okul müdürü Murat Demir ile birlikle pasta keserek, birinciliğini kutladı.

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