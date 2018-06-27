YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

2018 YKS giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi, AİS üzerinden erişime açıldı. Adreslere gönderilmeyecek olan YKS giriş belgesi, aynı zamanda sınava gireceğiniz adresi gösteriyor. Aşağıdaki linkten AİS giriş yaparak YKS giriş belgesi çıkartabilir, böylece sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. ÖSYM 2018 YKS sınav giriş tarihleri nedir? TYT ve AYT sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;
Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?https://t.co/nPtSqZc5hp pic.twitter.com/3g3aYFHaFW— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 20 Haziran 2018
SINAVDA 9.45 KURALI GEÇERLİ Mİ?
Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 381 bin 590 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 664 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131 bin 448 aday başvurdu. Bu hafta sonu yapılacak TYT ve AYT sınavlarında "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.
2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika
ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI
Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
2018-YKS Adaylarının Dikkatine ! pic.twitter.com/ZTnC29WsDn— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 5 Haziran 2018
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