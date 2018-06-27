HABER

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Bu sene Yüksek Öğretim Sınavı yani YKS olarak adı değiştirilen sınav, iki oturumda TYT ve AYT olarak gerçekleştirilecek. Seçim nedeniyle bir hafta sonrasına ertelenen YKS için öğrenciler heyecanlı bekleyiş içindeler. ÖSYM'nin TYT sınavında ham puan açıklaması ise öğrenciler sevindirdi. Peki TYT ve AYT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

2018 YKS giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi, AİS üzerinden erişime açıldı. Adreslere gönderilmeyecek olan YKS giriş belgesi, aynı zamanda sınava gireceğiniz adresi gösteriyor. Aşağıdaki linkten AİS giriş yaparak YKS giriş belgesi çıkartabilir, böylece sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. ÖSYM 2018 YKS sınav giriş tarihleri nedir? TYT ve AYT sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER

YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;

  1. Sınav giriş belgesi: AİS üzerinden temin edilecek. Adayların adreslerine gönderilmeyeceği için çıktı almanız gerekecek.
  2. Nüfus Cüzdanı, TC kimlik kartı, Pasaport... Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

SINAVDA 9.45 KURALI GEÇERLİ Mİ?

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 381 bin 590 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 664 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131 bin 448 aday başvurdu. Bu hafta sonu yapılacak TYT ve AYT sınavlarında "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

YSK SINAV TARİHLERİ - SAATLERİ

2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI

Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.


PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyorKandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor
GÜNCELLEME - Adıyaman'da eğitim uçağı düştüGÜNCELLEME - Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ösym yks tyt AYT sınav giriş belgesi sınav tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.