YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 381 bin 590 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 664 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131 bin 448 aday başvurdu. Bu hafta sonu yapılacak TYT ve AYT sınavlarında "09.45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;

2018 YKS giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi, AİS üzerinden erişime açıldı. Adreslere gönderilmeyecek olan YKS giriş belgesi, aynı zamanda sınava gireceğiniz adresi gösteriyor. Aşağıdaki linkten AİS giriş yaparak YKS giriş belgesi çıkartabilir, böylece sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. ÖSYM 2018 YKS sınav giriş tarihleri nedir? TYT ve AYT sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

YSK SINAV TARİHLERİ - SAATLERİ

2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI

Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.



