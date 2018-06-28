HABER

YKS günlerinde nüfus müdürlükleri açık tutulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu Nüfus Müdürlükleri açık olacak.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran Cumartesi ve 01 Temmuz Pazar günleri yapılacak. Bu nedenle, vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla, sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını (T.C. Kimlik Kartı’nı) kaybeden ve yeniden almak isteyenler için 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlemek üzere, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatlerinde açık bulunacak.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
CHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayımCHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.