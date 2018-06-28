"YKS sınav evrakları, 428 tır ve 1 uçak ile naklediliyor"

SELMA KASAP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek "Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız." dedi.

Özer, AA muhabirine hafta sonu yapılacak YKS'ye ilişkin açıklama yaptı. Sınava hazır olduklarını söyleyen Özer, sınav için büyük bir organizasyon yaptıklarını belirtti. Özer, şöyle devam etti:

"Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız."