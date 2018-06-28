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"YKS sınav evrakları, 428 tır ve 1 uçak ile naklediliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer: - "(YKS) Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur" - "Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız" - "Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı"

SELMA KASAP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek "Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız." dedi.

Özer, AA muhabirine hafta sonu yapılacak YKS'ye ilişkin açıklama yaptı. Sınava hazır olduklarını söyleyen Özer, sınav için büyük bir organizasyon yaptıklarını belirtti. Özer, şöyle devam etti:

"Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının naklinde 428 adet tır ve 1 uçak kullanılıyor. Sınavla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınavı yapmaya hazırız."

Özer, YKS'nin birinci oturumu olan ve 30 Haziran Cumartesi yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 adayın 7 bin 884 binadaki toplam 129 bin 291 salonda; 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 853 adayın 6 bin 746 binadaki toplam 108 bin 470 salonda; aynı gün öğleden sonraki oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 453 adayın ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacağını bildirdi.

Sınavı yapacakları tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleri ile sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm illerimizde valilerimizle sürekli temas halindeyiz. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza ve valilerimize şükranlarımı sunuyorum."

TYT ve AYT oturumlarının her birinde yaklaşık 350 bin sınav ve güvenlik görevlisinin görev alacağını aktaran Özer, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleri ile koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı. Özer, bu kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- "En az bir saat önce sınav binalarında bulunsunlar"

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, "YKS adayları, sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında bulunsunlar." uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"YKS'nin birinci oturumu olan ve 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi'nde adayların sınav binalarına alım işlemleri sabah saat 10.00'da sonlandırılacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar.
1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testlerinde de adayların sınav binalarına alım işlemleri sabah saat 10.00'da sonlandırılacak. Aynı gün öğleden sonraki oturum olan Yabancı Dil Testi'nde adayların sınav binalarına alım işlemleri saat 15.30'da sonlandırılacak. Saat 15.30'dan sonra adaylar, sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar."

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