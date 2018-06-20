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YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

YKS sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak merakla bekleniyor. Üniversite sınavları, bu sene, ilk defa YKS adı altında yeni formatı ile uygulanacak. Sınavlara az bir süre kala öğrenciler, YKS sınav giriş yerlerinin ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyorlar. Seçim nedeniyle tarihi değişen sınav için ÖSYM, YKS sonuçları açıklanma tarihi ile açıklama yaptı. Peki YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınavları TYT ve AYT ne zaman yapılacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Üniversite adaylar öğrenciler, bu sene ilk defa uygulanacak YKS için beklemeye başladılar. YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda Temel Yeterlilik Sınavı eski adıyla ÖSS, yapılacak. 2. oturumda ise ÖYS yerine geçen Alan Yeterlilik sınavı yapılacak. Yabancı Dil Testi ise 3. oturumda gerçekleştirilecek. YKS sınav giriş yerleri için öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya diktiler. Fakat şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. YKS giriş yerleri açıklandığı zaman size sayfamızdan duyuracağız. Peki YKS sınavları ne zaman? Sınava girecek adayların dikkat etmesi gerekenler neler? Sınava girerken yanınızda bulundurmanız gereken evraklar nelerdir? Detaylar haberimizde.

YSK SINAV TARİHLERİ - SAATLERİ

2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI

Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

SINAVA GİRİŞTE YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN EVRAKLAR

YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;

  1. Sınav giriş belgesi: AİS üzerinden temin edilecek. Adayların adreslerine gönderilmeyeceği için çıktı almanız gerekecek.
  2. Nüfus Cüzdanı, TC kimlik kartı, Pasaport... Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

1) Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
2) Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
3) Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
4) Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
5) Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
6) İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır

YKS NASIL UYGULANACAK?

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Haziran erken seçimi ile nedeniyle YKS bir hafta sonrasında ertelenmişti. Bu erteleme öncesinde ÖSYM, YKS sonuçları açıklanma tarihi olarak 31 Temmuz'u ilan etmişti. ÖSYM, bu tarihi değiştirmedi. Ve YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı. YKS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli değil.

YKS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, tercihleri yapmaya başlayacak. YKS tercihleri ise 7 Ağustos ile 1 Eylül arasında yapılabilecek.


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