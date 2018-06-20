YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Üniversite adaylar öğrenciler, bu sene ilk defa uygulanacak YKS için beklemeye başladılar. YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda Temel Yeterlilik Sınavı eski adıyla ÖSS, yapılacak. 2. oturumda ise ÖYS yerine geçen Alan Yeterlilik sınavı yapılacak. Yabancı Dil Testi ise 3. oturumda gerçekleştirilecek. YKS sınav giriş yerleri için öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya diktiler. Fakat şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. YKS giriş yerleri açıklandığı zaman size sayfamızdan duyuracağız. Peki YKS sınavları ne zaman? Sınava girecek adayların dikkat etmesi gerekenler neler? Sınava girerken yanınızda bulundurmanız gereken evraklar nelerdir? Detaylar haberimizde.

YSK SINAV TARİHLERİ - SAATLERİ

2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika