YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Üniversite adaylar öğrenciler, bu sene ilk defa uygulanacak YKS için beklemeye başladılar. YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda Temel Yeterlilik Sınavı eski adıyla ÖSS, yapılacak. 2. oturumda ise ÖYS yerine geçen Alan Yeterlilik sınavı yapılacak. Yabancı Dil Testi ise 3. oturumda gerçekleştirilecek. YKS sınav giriş yerleri için öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya diktiler. Fakat şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. YKS giriş yerleri açıklandığı zaman size sayfamızdan duyuracağız. Peki YKS sınavları ne zaman? Sınava girecek adayların dikkat etmesi gerekenler neler? Sınava girerken yanınızda bulundurmanız gereken evraklar nelerdir? Detaylar haberimizde.
2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika
ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI
Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
2018-YKS Adaylarının Dikkatine ! pic.twitter.com/ZTnC29WsDn— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 5 Haziran 2018
SINAVA GİRİŞTE YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN EVRAKLAR
YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;
Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?https://t.co/nPtSqZc5hp pic.twitter.com/3g3aYFHaFW— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 20 Haziran 2018
SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
1) Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
2) Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
3) Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
4) Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
5) Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
6) İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır
YKS NASIL UYGULANACAK?
Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Nasıl Uygulanacaktır?https://t.co/zA1XyHLOFG pic.twitter.com/cV7nJQVy6K— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 19 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimi ile nedeniyle YKS bir hafta sonrasında ertelenmişti. Bu erteleme öncesinde ÖSYM, YKS sonuçları açıklanma tarihi olarak 31 Temmuz'u ilan etmişti. ÖSYM, bu tarihi değiştirmedi. Ve YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı. YKS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli değil.
YKS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, tercihleri yapmaya başlayacak. YKS tercihleri ise 7 Ağustos ile 1 Eylül arasında yapılabilecek.
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