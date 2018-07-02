YKS sonrası gölette boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunun ardından gezinti için gittiği gölette boğulan 19 yaşındaki Mehmet Savcı'nın cenazesi defnedildi.

Savcı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından getirildiği Orta Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında defnedildi.

Cenazede acılı aile fertlerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

İlçede mobilyacılık yapan Dursun ile Dilek Savcı çiftinin iki erkek çocuğundan biri olan Mehmet Savcı'nın geçen yıl liseden mezun olduğu, dün de YKS'ye girdiği öğrenildi.

Sınav sonrası üç arkadaşıyla Yolpınar köyündeki 15 Temmuz Şehitler Göleti'ne giden Savcı, iddiaya göre toprak zeminin kayması sonucu düştüğü suda kaybolmuştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ekipleri, gölette arama çalışması yapmış, Savcı'nın yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan cesedi çıkarılmıştı.

