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YKS tercih kılavuzu güncellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

YKS tercih kılavuzu güncellendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletilmesinin ardından "2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" güncellendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden, "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun güncellendiği duyuruldu.

Duyuruda, YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik programlarının başarı sıralarının genişletildiği hatırlatılarak, "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.

YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti.

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