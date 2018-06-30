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YKS'ye girecekler dikkat! YKS sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'da (YKS) ilk maraton bugün başladı. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak. Toplam 2 milyon 381 bin 784 aday sınava girecek. ÖSYM, geçtiğimiz yıl sınavlarda uygulanan, salona 15 dakika erken girme şartını kaldırdı. Yani sınavların başlangıç saatinden (10.00 ve 15.30) sonra sınav salonuna aday alınmayacak. Ancak ÖSYM adaylara sınavdan 1 saat önce sınav binasında bulunmalarını tavsiye ediyor.

YKS'ye girecekler dikkat! YKS sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak.

YKS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

15 DAKİKA KURALI GEÇERLİ

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girecek adayların, gerekli kimlik ve güvenlik işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce hazır olarak bulunması gerekir. Sınav günü, yanında sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartını bulundurmayan adayların sınav binasına girişine izin verilmeyecek.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE VE GÖZETMENLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. Haziran ayı toplantılarında alınan karar, AK Parti ve CHP guruplarının ortak teklifiyle Meclis'e sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler de görevli belgelerini ibraz ederek, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Tuna, yazılı açıklamasında, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, EGO otobüsleri ile Ankaray ve metrodan ücretsiz yararlanacaklarını bildirdi.

Tuna, "Başkentte toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız, sınava giriş belgesini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek." ifadesini kullandı. Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI KİMLİK BELGESİNE DİKKAT!

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda, bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi. Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu.

Ayrıca, yarın yapılacak YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, pazar öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.


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