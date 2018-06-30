YKS'ye girecekler dikkat! YKS sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak. YKS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?



TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak. YKS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

15 DAKİKA KURALI GEÇERLİ



YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girecek adayların, gerekli kimlik ve güvenlik işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce hazır olarak bulunması gerekir. Sınav günü, yanında sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartını bulundurmayan adayların sınav binasına girişine izin verilmeyecek. YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE VE GÖZETMENLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. Haziran ayı toplantılarında alınan karar, AK Parti ve CHP guruplarının ortak teklifiyle Meclis'e sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı. YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler de görevli belgelerini ibraz ederek, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Tuna, yazılı açıklamasında, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, EGO otobüsleri ile Ankaray ve metrodan ücretsiz yararlanacaklarını bildirdi. Tuna, "Başkentte toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız, sınava giriş belgesini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek." ifadesini kullandı. Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Hafta sonu üniversite sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.