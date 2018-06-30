YKS'yi bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Antalya'da 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrencilerin aileleri, sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde yerini aldı. Saat 09.50'ye kadar okulun bahçesinde bekleyen aileler, anonsla bahçenin dışına çıkartıldı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınavda saat 10.00'a birkaç dakika kala bazı öğrenciler koşarak salonlarına ulaştı. Öte yandan bir köpek de sahibini okulun giriş kapısına kadar uğurladı. Sahibi ile sınav salonuna girmek isteyen köpeği polis engelledi. Köpeği, öğrencinin bir yakını okuldan çıkartmaya çalıştı. Köpek, bir süre daha okulun bahçesinde bekledikten sonra öğrencinin yakını tarafından bahçeden dışarıya çıkartıldı. BAHÇEDE ÖĞRENCİLER İÇİN DUALAR OKUNDU



Ailelerden bazıları okulun etrafında araçlarında çocuklarını beklerken, bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaçların altında oturmayı tercih etti. Öğrenciler gibi heyecanlı olduğu gözlenen anne ve babalar, yanlarında getirdikleri dini kitaplardan dualar okudu.

SINAVI 1 DAKİKA İLE KAÇIRDI

Antalya'da sınav heyecanının yaşandığı okullardan birisi de Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu oldu. Aileler sabahın erken saatlerinde çocuklarının gireceği okula geldi. Emniyet yetkilileri sınava girecekleri didik didik ararken, bir öğrenci 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Görevliler 15 dakika kuralı gereği okul kapılarını saat 10.00'da kapattı. Kapılar kapatıldıktan bir dakika sonra gelen ve adını vermek istemeyen bir erkek öğrenci sınava alınmadı. Sınava girmek için görevlilerle konuşan ve onları ikna etmeye çalışan gencin çabaları 15 dakika kuralı nedeniyle sonuçsuz kaldı. Görevlilerin "Saat '10'u 3 geçiyor" demesinin ardından öğrenci çaresiz okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç, "Gecikme değil sadece dikkatsizlik hepsi bu. Sınav 10.15 yazıyor. Ben tam 10.00'da geldim. Ancak görevliler '10'u 1 geçiyor' dediler ve bini almadılar. 1 dakikanın kurbanı oldum" dedi. SINAV ÖNCESİ KÜPE KRİZİ



Üsküdar Burhan Felek Anadolu lisesinde sınava girecek olan İrem Erol annesiyle birlikte okula geldi. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol'dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat kulağında küpe sıkıştığı başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi. Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

15 DAKİKA KURALINA TAKTILDILAR



Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alınmadı. Bu nedenle geç kalan adaylardan bazıları koşarak son anda sınava yetişti. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binaya alınmadı. Görevliler saat 10.00'dan sonra binaya giren bir kişiyi dışarı çıkardı. BEYAZIT'TA DA BENZER MANZARA VARDI



İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde de YKS için öğrenciler sabah saatlerinden itibaren kampüs önüne geldi. Öğrenci velileri de kampüs önüne gelerek çocuklarının heyecanını paylaştı. Çocukları içeri girerken bazı velilerde çocukları için dualar etti. Kampüs çevresinde bekleyen veliler heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. YKS sınavının ilk adımı olan TYT sınavı saat 10.15'te başladı. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan 15 dakika kuralı YKS sınavında da uygulanmaya devam etti. Sınava girecek olan adaylar sınav saatine 15 dakika kala sınav salonlarına alınmadı. Saat 10.00'dan sonra sınav salonuna girişler kapatıldı. Bir çok aday sınav saati yaklaşırken sınava giriş belgesiyle üniversitenin ana kapısından giriş yapmaya başlarken, geç kalan adaylar ise sınav saatine dakikalar kala koşmaya başladı. Kapıdan giren öğrencilerin bazıları sınava kıl payı yetişirken bazıları da yetişemeyerek bina önünden geri döndü.

VELİ VE ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ



Diyarbakır'da'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan temel yeterlilik testinde, bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılarak sınava alınmadı. Aralarında 1 dakika gecikmeyle sıvana alınmayan öğrenciler ve veliler, duruma tepki gösterirken, tüm çabalarına rağmen öğrenciler sınava giremedi. Sınava giren diğer öğrencilerin yakınları ise okul kapılarında dua ederek bekledi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı. Yurt genelinde milyonlarca kişinin girdiği üniversiteye girişte, ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna katılan öğrenciler, sınava aranarak alındı. Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda sınava gelen bazı öğrenciler ise sınava geç kalınca salona alınmadı. Saat 10:00'da okula gelen öğrenciler, 'lütfen kapıyı açın 1 dakika için insanın hayatını bitirmeyin. 1 yılımızı çalıyorsunuz. İlçelerden geldik, yollar kapalıydı' diyerek tepki gösterdi. Görevlilerle görüşmek isteyen öğrenciler, cevap alamayınca duruma veliler de tepki gösterdi ancak tüm çabalarına rağmen öğrenciler sınava alınmadı. Kentte bir çok okulda sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul kapılarında bekleyerek çocukları ve yakınları için dua edip sınavdan çıkmalarını bekledi