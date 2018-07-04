YKS'de soru iptali yok

AHMET SERTAN USUL - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının sınav sorularını ve cevap anahtarlarını 1 Temmuz Pazar akşamı internet sitemizden yayımladık. Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite giriş sınavlarının önceki yıllarda farklı tarihlerde gerçekleştirildiğini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ise bu yıl ilk kez aynı hafta sonu yapıldığını belirterek tüm süreçlerin buna göre organize edildiğini söyledi.

YKS'nin tüm oturumlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. 4 milyon 548 bin 224 sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evraklarının naklinde 428 tır ve 1 uçak kullanıldı. Sınav evraklarının kent içi nakliyesinde 6 bin 500 araç kullanıldı. Üç oturumda toplam 14 bin 867 sınav binası kullanıldı. Yine üç oturumda toplam 243 bin 56 sınav salonu kullanıldı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. YKS'nin tüm oturumları herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı."