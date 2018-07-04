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YKS'de soru iptali yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer: - "YKS'nin tüm oturumlarının sınav sorularını ve cevap anahtarlarını 1 Temmuz Pazar akşamı internet sitemizden yayımladık. Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil"

AHMET SERTAN USUL - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının sınav sorularını ve cevap anahtarlarını 1 Temmuz Pazar akşamı internet sitemizden yayımladık. Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil." dedi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite giriş sınavlarının önceki yıllarda farklı tarihlerde gerçekleştirildiğini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ise bu yıl ilk kez aynı hafta sonu yapıldığını belirterek tüm süreçlerin buna göre organize edildiğini söyledi.

YKS'nin tüm oturumlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. 4 milyon 548 bin 224 sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evraklarının naklinde 428 tır ve 1 uçak kullanıldı. Sınav evraklarının kent içi nakliyesinde 6 bin 500 araç kullanıldı. Üç oturumda toplam 14 bin 867 sınav binası kullanıldı. Yine üç oturumda toplam 243 bin 56 sınav salonu kullanıldı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. YKS'nin tüm oturumları herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı."

- Engeli veya sağlık sorunu olan adaylara 81 ilde özel destek

Özer, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların kablolu, kablosuz iletişimi kesilmiş özel salonlarda sınava alındığını belirterek, "2017'de bu durumdaki adaylar, sadece 14 ilde bu hizmetten yararlanıyorlardı. Bu yıl bu hizmeti 81 ilde de verdik. Dolayısıyla bu durumda olan adaylar başka illere gitmek zorunda kalmadan, kendi illerinde sınava rahatlıkla girebildiler." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, özel sağlık sorunu olan 2 adayın her türlü güvenlik önleminin alınmasının ardından evlerinde, bir adayın da hastanede sınava alındığını kaydetti.

- Sınav evraklarının hazırlanması için 40 gün kapalı kaldılar

Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesinin 40 gün sürdüğünü anlatan Özer, "Bu süre, ÖSYM'nin 44 yıllık tarihinde kullanılan en uzun kapalı alan süresidir. Uzmanlarımız ve matbaa çalışanları, her türlü iletişimi kesilmiş kapalı ortamda 40 gün geçirdiler. Ramazan Bayramı'nda da kapalı alandaydılar. Çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bu arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- Soru iptali yok

Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının sınav sorularını ve cevap anahtarlarını 1 Temmuz Pazar akşamı internet sitemizden yayımladık. Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil." dedi.

Sınav evraklarını getiren araçların herhangi bir sorun yaşanmadan merkeze ulaştıklarını bildiren Özer, değerlendirme sürecinin başladığını, sınav sonuçlarını 31 Temmuz'da açıklayacaklarını söyledi.

Özer, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, ÖSYM'nin internet sitesinden dün yayımlandığını hatırlattı.

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