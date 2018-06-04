“YKS’den önce beslenmenizi değiştirin”

Gökçe KARAKÖSE/ İSTANBUL, (DHA) - ÜNİVERSİTEYE adım atmanın en büyük sınavı olarak görülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), aday öğrenciler üzerinde baskı ve stres oluşturabiliyor. Bu stresten korunmanın en etkili yolunun beslenmeden geçtiğini dile getiren Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, öğrencilere sınava son 3 gün kala uymaları gereken bir diyet listesi hazırladı. YKS'den önce beslenmenin değişmesi konusunda uyarılarda bulunan Özkarabulut, “Sağlıklı mikrobiyota oluşturmamız gerekiyor, çünkü depresyonu ve stresi dengeli ve düzenli beslenerek önleyebiliriz” dedi. Yeni nesillerin sağlıklı ve iyi beslenmesi için ebeveynlere büyük görev düştüğünü vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut, beslenmenin çocukluktan itibaren dengeli ve düzenli olması gerektiğini söyledi. Oluşturduğu beslenme listesindeki amacının öncelikle stresi azaltmak, beyne giden kan akımını güçlendirmek ve sindirim sistemini güçlü tutmak olduğunu söyleyen Özkarabulut, sınav sürecinde bunların ön plana çıkması gerektiğini belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI MİKROBİYOTA KAZANDIRMAYI AMAÇLAMALIYIZ” Beslenmenin temelinde yeterli ve dengeli beslenme vardır diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Özkarabulut, “Vücudumuzdaki faydalı bakteri sayıları ne kadar çok ve çeşitliyse sağlığımızı son derece etkiliyor. Çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor ve bu yüzden sağlıklı mikrobiyotayı çocuklarımıza kazandırmayı başlangıçta hedef edinmemiz gereklidir” diye konuştu. Beslenme ve sağlıklı mikrobiyotanınbirbiriyle ilişkili olduğunu belirten Özkarabulut, şunları söyledi: “Sağlıklı mikrobiyota bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor, enerji dengesini düzenliyor ve yağ depolanmasını önleyip B, K vitamini sentezi yapıyor. Çocuklarımızın B12’ye de çok ihtiyacı var ve bütün bunlar depresyonu ve stresi önlüyor. Probiyotik ve prebiyotiklere yer verir, çok yağlı yemez, ağır protein kullanmazsak bağırsaklarımız sağlıklı oluyor ve bağırsak duvarımız güç kazanıyor. Eğer bağırsak duvarı bozulmuşsa içeri giden toksik maddeler beyne kadar ulaşabiliyor. Depresyon başta olmak üzere stres, Alzheimer, otizm, bağırsak sendromu, parkinson gibi birçok hastalığa sebep oluyor.”

“MEYVE SUYU TÜKETMEYİN” Sınav hazırlığında olan öğrencilerin bu süreçte şeker dengesinin çok önemli olduğunun altını çizen Özkarabulut, öğrencilerin meyve suyu ve asitli içecekler tüketmemelerini söyledi. Öğrencilerin şekerlerinin çok ani yükselmemesi ve düşmemesi için glisemik indeksi düşük gıdaların seçilmesi gerektiğini söyleyen Özkarabulut, “Meyve suyu ve asitli içecekler tüketmemeliler. Meyve suyu sıkma olduğu halde tüketilmemeli sıkıldığı zaman suyu glisemik indeksi yükseliyor yani daha fazla insülin salgılanıyor ve şeker yükselmiş oluyor ama aniden de şeker düşmesine neden olabiliyor” dedi. Uzman Diyetisyen Ayşe Özkarabulut’un sınav öncesi ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çaylarının içilmesini, gaz yapıcı besinlerin tüketilmemesini, daha önce yenmemiş olan besinlerin yenilmemesi gerektiğini söyledi. Gece uykusunun bölünmemesi açısından sınav öncesi gecede çok su tüketilmemesini söyleyen Ayşe Özkarabulut’un sınav öncesi için hazırladığı günlük diyet listesi şöyle: “SINAVDAN ÖNCE BESLENMENİZİ DEĞİŞTİRİN”

Listenin sürekli beslenmede uygulanması gereken örnek bir menü olduğunu dile getiren Özkarabulut, sütün çinko, yumurtanın B12, domatesin ise likopen açısından zengin olduğunu ve tüketilmesi gerektiğini söyledi.Özkarabulut, soğan ve sarımsağın prebiotik etki gösterdiği için yemeklere muhakkak konulmasını önerdi. Sınava 3 gün kala olan menü; Sabah: Süt, Yumurta, Peynir, Pekmez, Domates, Yeşillik+Zeytinyağı, Tam Buğday Ekmeği Kuşluk: Ceviz, Badem, Siyah Kuru Üzüm, Erik Kurusu, Hurma Öğle: Kurubaklagil veya hindi eti, tavuk, salata, ayran, bulgur pilavı İkindi: 2 top dondurma veya salep Akşam: Kuzu etli sebze yemeği, salata, havuç, yoğurt, tam buğday ekmeği Gece: 1 Porsiyon meyve, peynir, 2 ceviz Sınava 2 gün kala olan menü; Sabah: Süt, Yumurta, Peynir, zeytin, domates, pekmez, tam buğday ekmeği Kuşluk: Meyve, probiyotik yoğurt, üzerine toz tarçın ekilmiş elma Öğle: Somon füme, hindi füme veya ton balıklı sandviç, yeşillik, salatalık, 2 ceviz İkindi: 1 su bardağı süt, 1 paket diyet bisküvi Akşam: biftek veya köfte, salata, sebze, çorba