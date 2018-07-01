HABER

YKS'nin ardından gezmeye gittiği gölette boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunun ardından gölete giren 19 yaşındaki genç boğuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunun ardından gölete giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

İl merkezinde YKS'nin ikinci oturumuna giren Mehmet Savcı, daha sonra üç arkadaşıyla Yolpınar köyündeki 15 Temmuz Şehitler Göleti'ne gitti.

Gölet kenarında gezinti yapan Savcı, iddiaya göre toprak zeminin kayması sonucu düştüğü suda kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ekipleri, gölette arama çalışması yaptı.

Savcı'nın yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan cesedi, kıyıya çıkarıldı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede mobilyacılık yapan Dursun ile Dilek Savcı çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan Savcı'nın geçen yıl liseden mezun olduğu ve bugün YKS'ye girdiği öğrenildi.

Morg önünde gözyaşı dökerken "Ben bu imtihanı veremem" diyen baba Dursun Savcı'yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Gencin cesedinin, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (3)
Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye eri öldüGörevi başında kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya boğulma Suluova

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.