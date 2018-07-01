YKS'nin ardından gezmeye gittiği gölette boğuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunun ardından gölete giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

İl merkezinde YKS'nin ikinci oturumuna giren Mehmet Savcı, daha sonra üç arkadaşıyla Yolpınar köyündeki 15 Temmuz Şehitler Göleti'ne gitti.

Gölet kenarında gezinti yapan Savcı, iddiaya göre toprak zeminin kayması sonucu düştüğü suda kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ile Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ekipleri, gölette arama çalışması yaptı.

Savcı'nın yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan cesedi, kıyıya çıkarıldı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede mobilyacılık yapan Dursun ile Dilek Savcı çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan Savcı'nın geçen yıl liseden mezun olduğu ve bugün YKS'ye girdiği öğrenildi.

Morg önünde gözyaşı dökerken "Ben bu imtihanı veremem" diyen baba Dursun Savcı'yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Gencin cesedinin, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

