YKS'nin birinci oturumu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunu tamamlayan öğrencilerden bazıları Türkçe, bazıları ise temel matematik testinin kendilerini zorladığını ifade etti.

Üniversite adaylarının katıldığı YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da tamamlandı.

Adaylardan Beril Ayhan, sınava girmeden önce heyecanlı olduğunu ama girdikten sonra heyecanının geçtiğini belirterek, temel matematik testinde zorlandığını, soruların hepsini yetiştiremediğini söyledi.

Ceren Peker, sınava ilk kez girdiğini ve sınavının iyi geçtiğini ifade ederek, Türkçe sorularında zorlandığını ve zaman kaybettiğini, temel matematik testinin ise çok kolay olduğunu kaydetti.

Adaylardan Gökmen Keskinkılıç da, Türkçe testinde gündelik hayattaki konularla ilgili çok uzun olmayan sorular olduğunu belirterek, "Temel matematik testi sorularını çözerken vakit kaybettim. Özellikle birkaç soruda fazla takıldım. Sınavdaki tüm soruları inceledim ama karar veremediğim bazı soruları boş bıraktım." dedi.

- "Akademik başarının, hayatın başarısı olmadığını biliyoruz"