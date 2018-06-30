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YKS'nin birinci oturumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT tamamlandı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.

Türkiye'de 81 ilde, 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanan sınava 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayı başvurdu.

Adaylara, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

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