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YKS'nin iki oturumunun soru ve cevapları yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AYT ösym tyt

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