HABER

YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

SÜRE YETERLİ, SORULAR ZOR GELDİ İzmir'de YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) çıkan öğrencileri aileleri kapıda karşılayarak sarıldı.

YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)

SÜRE YETERLİ, SORULAR ZOR GELDİ
İzmir'de YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) çıkan öğrencileri aileleri kapıda karşılayarak sarıldı. Bazı anneler çocuklarının binadan çıkışını cep telefonlarıyla kaydetti. Ailelerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlendi.
YKS'nin dünkü oturumundan sonra soruların uzun oluşu ve sürenin yetersizliğinde yakınan öğrenciler, bugünkü oturumdan sonra ise sürenin yeterli olduğunu, uzun sorulardan çok eleyici soruların çıktığını söyledi.
'ELEYİCİ SORULAR FAZLAYDI'
Öğrencilerden Rahmi Çelik, "Sınav güzeldi ancak, Matematik ve Geometri zordu. Genelde eleyici sorular vardı. Bugün süre fazla bile geldi. İlk sınavda ise süre yetersizdi. Paragraf ağırlıklıydı, bugün ise bilgiye dayalı eleyici sorular fazlaydı" dedi.
Fatma Güngörür ise, "Çok iyi değildi. Zordu sınav. Dünkü gibi değildi, ancak yine de zor geldi. Dün zaman yetmedi, hiç zaman yetmedi, çok uzundu sorular" diye konuştu.
Berrak Vardarcık, paragraf soruların çıktığını, kendilerini zorladığını söyledi.
Matematik ve geometrinin çok zor olduğunu belirten Ezgi Gök ise, "Fen bölümünde de biyoloji soruları zordu. 11'inci sınıf konuları ağırlıktaydı. İkici oturumda da uzun sorular vardı" şeklinde konuştu.
Can Çubukçuoğlu da düne göre sınavın daha iyi geçtiğini, zamanın da yeterli olduğunu kaydetti.
Öğrencilerden Fevzi Demirkol ise "Sınavım iyi geçti. Sorular çok zordu, kolay sorular da vardı. Ancak geneli zordu, bilgi ağırlıktaydı ve uzun sorular da vardı" dedi.
YKS'nin üçüncü oturumu YDT ise 15.45'te başlayacak ve 120 (2 saat) dakika sürecek.
Tuğba Kaya sınavının iyi geçmediğini ancak bugün zamanın yeterli geldiği ifade etti.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Denizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandıDenizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandı
Amasra'da sağanak etkili olduAmasra'da sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.