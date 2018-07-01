YKS'nin ikinci oturum heyecanı (2)

SÜRE YETERLİ, SORULAR ZOR GELDİ

İzmir'de YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) çıkan öğrencileri aileleri kapıda karşılayarak sarıldı. Bazı anneler çocuklarının binadan çıkışını cep telefonlarıyla kaydetti. Ailelerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlendi.

YKS'nin dünkü oturumundan sonra soruların uzun oluşu ve sürenin yetersizliğinde yakınan öğrenciler, bugünkü oturumdan sonra ise sürenin yeterli olduğunu, uzun sorulardan çok eleyici soruların çıktığını söyledi.

'ELEYİCİ SORULAR FAZLAYDI'

Öğrencilerden Rahmi Çelik, "Sınav güzeldi ancak, Matematik ve Geometri zordu. Genelde eleyici sorular vardı. Bugün süre fazla bile geldi. İlk sınavda ise süre yetersizdi. Paragraf ağırlıklıydı, bugün ise bilgiye dayalı eleyici sorular fazlaydı" dedi.

Fatma Güngörür ise, "Çok iyi değildi. Zordu sınav. Dünkü gibi değildi, ancak yine de zor geldi. Dün zaman yetmedi, hiç zaman yetmedi, çok uzundu sorular" diye konuştu.

Berrak Vardarcık, paragraf soruların çıktığını, kendilerini zorladığını söyledi.