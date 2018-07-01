HABER

YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Hasan YILDIRIM-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Hasan YILDIRIM-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.
Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:
-Sınava girenler
-Güvenlik kontrolü
-Detaylar

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu başladı, polisten sıkı denetimEdirne'de YKS'nin ikinci oturumu başladı, polisten sıkı denetim
Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyorAvcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.