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YKS'nin ikinci oturumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu 180 dakika sürecek

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

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