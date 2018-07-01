YKS'nin ikinci oturumu başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.
YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
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