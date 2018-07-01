HABER

YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Sınava giren öğrenciler ile aileleri ise dünkü sınavda soruların uzun olmasından ve zaman yetmemesinden yakındı.

YKS'nin ikinci oturumu AYT, bu sabah 10.15'te başladı. Sınav öncesi okullardaki giriş noktalarında öğrenciler güvenlik tedbirlerinin ardından salonlara alındı. Bazı öğrenciler kimliklerindeki fotoğrafların eski olması nedeniyle sıkıntı yaşarken, sınav görevlileri sık sık kapıların saat 10.00'da kapatılacağı uyarısında bulundu. Saat 10.00'da ise tüm kapılar polis tarafından kapatıldı. Aileler ise okul bahçesinde Kuran-ı Kerim okuyup dua ederek bekledi. Sınava giren öğrenciler dün yapılan oturumda ise soruların uzun olması, cevapların benzer olması ve zamanın yetmediğinden yakındı.

'MATEMATİK SORULARI BİLE PARAGRAF ŞEKLİNDEYDİ'

Sınava giren öğrencilerden Şerife Tokgöz soruların çok zor olduğunu belirterek, "Dünkü sınavda Felsefe ve Din soruları çok zordu. Matematik kolaydı ancak çok uzun paragraflar vardı. Türkçe soruları da çok uzundu. Çok vakit kaybettirici sorular vardı. Yaklaşık 1 saatimi Türkçe sorularına harcadım. Geriye çok zaman kalmadı. Zaman biraz daha uzun olsaydı daha güzel bir sınav olabilirdi" dedi. Sınavda cevapların benzerliğinden yakınan Teslime Aydemir ise, "Ben Sayısal bölümü öğrencisiyim. Deneme sınavlarında Felsefe yapıyordum ancak dünkü sınavda tamamen bilgi ağırlıklıydı. Hiç Felsefe sorusu yapamadım, geçen yıllardan çok farklı bir sınav oldu. Matematik de beklediğimizden farklıydı ve sorular uzundu. Sınav heyecanından bakamadığım sorular oldu. Sınavda en büyük sıkıntı süreydi. Çok kötü denemez ama bakamadığım sorular beni üzdü. Özellikle Türkçe soruları çok benzerdi" dedi.

AİLELER DE SORULARDAN YAKINDI

Çocuklarını okul bahçesinde bekleyen aileler de dünkü oturumda çocuklarının zorlandığını söyledi. Oğlu için bahçede dua eden Elvan Çelik, "Herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Rabbim tüm öğrencilerin emeklerini boşa çıkarmasın. Herkes istediği yeri kazansın" dedi. Soruların uzun olduğu için oğlunun zorlandığını söyleyen baba Kader Çelik ise şunları söyledi:

"İki gündür buralarda bekliyoruz. Çocuğumuz gibi bizde heyecanlıyız. Yani sınavların iyi geçmesini diliyoruz, dua ediyoruz. Doktor ya da avukat olmak istiyor. Dünkü sorular çok uzunmuş, ve zaman kısıtlı olduğu içinde Türkçe ve Matematik sorularına zaman yetmemiş. Çocuklar için kötü bir durum. 10 soru ancak çözebilmişler. Soruları okumaktan zaman kalmamış."

Dünkü sınavdan kızının ağlayarak çıktığını dile getiren Ayşe Yıldız, "Heyecanla çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuk gelişimini istiyor kızım. İnşallah olur. Dünkü sorular çok zormuş, dün ağlayarak çıktı sınavdan. Sorular çok uzun olduğu için yetiştirememiş" dedi.

YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de öğleden sonra yapılacak.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Denizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandıDenizcilik ve Kabotaj bayramı İstanbul'da kutlandı
Amasra'da sağanak etkili olduAmasra'da sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Habertürk Gazetesi kapanıyor iddiası! Son baskı tarihini açıkladılar

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.