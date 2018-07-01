Gökhan ÇELİK /Özgür Deniz KAYA İSTANBUL (DHA) YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Geçiş Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı.

AYT’ye girecek öğrenciler sabah erken saatlerde İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan yerleşkesine geldi. Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler tek tek sınavların yapıldığı salonlara alındı. 10.15 itibarıyla başlayan sınav, 180 dakika sürdü.

Sınavda en çok matematikte zorlandığını belirten Ayşegül Ertan, “Beklentim fende iyi aslında ama matematik zordu. Dünkü sınav çok daha kolaydı” dedi. Sözel alan öğrencisi olduğunu söyleyen Fatma Beyza Çakar, “Ben sözelciydim, sayısal çözmedim. Sözel iyiydi. Tarih ve psikolojide birkaç boşum oldu. Şimdi artık sonuçları bekliyoruz. Hedefim edebiyat” diye konuştu.

“SINAV ÇOK KÖTÜYDÜ”

Bir başka öğrenci Burçak Göndeven de,”Sınav çok kötüydü. En çok matematikte zorlandım. Sözel kolaydı. Bilgi ve yoruma dayalı sorular vardı. Türkçe kolaydı. 10-15 tane mantık sorusu vardı. Diğerleri yoruma dayalı sorulardı. Ancak matematik fen zorladı beni. Herhangi bir sonuç beklemiyorum. Artık umudumu yabancı dil sınavına bıraktım” dedi. İstanbul Üniversitesi’ni kazanmayı hedefleyen Taha Yasin Esen ise, “İyi diyelim iyi olsun. Sayısal zordu, dünkü sınavda süre sıkıntısı yaşadım. Artık bakacağız” ifadelerini kullandı.