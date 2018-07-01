YKS'nin son oturumu tamamlandı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye başvuru yapan 131 bin 453 aday, 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alındı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT'de her dil için ayrı soru kitapçığı bulundu.

Sınavda adaylara 80 soru için 120 dakika cevaplama süresi verildi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) bugün sabah ve YDT'nin de bu öğleden sonra yapılmasıyla YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

