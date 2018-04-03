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YKS'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans yarın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na süresi içinde başvuru yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaat edebilecek

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) süresi içinde başvuru yapmayan adaylar "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaat edebilecek.

ÖSYM, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını, 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek.

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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