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- YKS'ye geç gelenler sınava alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTE adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Gökhan ÇELİK-Özgür Deniz KAYA-Ramazan EĞRİ-İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTE adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

"BENİM HATAM SONUÇTA, BUNUN İÇİN KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınav yoğunluğu sabah saatlerinde başladı. Aileleriyle birlikte kampus önüne gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Saat 10:00'a doğru üniversite önündeki yoğunluk daha da arttı. Bazı adaylar, sınava geç kalmamak için koştu. Sınava saat tam 10.00'da gelen bir aday kampuse alındı. Ancak geç kalan kişi sınav salonuna alınmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Sınav çıkışı açıklama yapan öğrenci, “İyiyim. Benim hatam sonuçta, bunun için kimseyi suçlamıyorum. Uyarılar her yerde yazıyor zaten, uymamak benim hatam oldu. Önce kimliğimi unutmuştum, onu gittim aldım, geldim. Sınavı da o yüzden 3 dakika ile kaçırdım. Pek sorun değil. Kendi hatam sonuçta. Aslında 1 sene kaybetmedim dünkü sınavım iyi geçmişti. Zaten hedefimi tutturduğumu düşünüyorum. Ondan dolayı zarar göreceğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Nişantaşı'nda bulunan Nuri Akın Anadolu Lisesi'ne sınava girecek olanlar da erken saatlerde okulun bahçesinde sınav saatini bekledi. Adaylar sınav saati yaklaşınca teker teker üzerleri aranarak içeri alındı.

15 DAKİKA KURALINA TAKILDILAR
Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alınmadı. Bu nedenle geç kalan bir kişi koşarak içeri girmek istedi. Görevliler ise 2 dakika geç gelen adayı binaya almadı. Bunun üzerine geç kalan kişi ise okuldan ayrıldı. İçeride adaylar sınav için ter dökerken veliler ise okulun bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarına manevi destek oldu.

HATAY'DAN GELDİ SINAVA GİREMEDİ
Sınav için Hatay’dan İstanbul’a gelen ancak, Zeytinburnu’ndan Avcılar’daki sınav merkezine kimliksiz gelen genç içeri alınmadı. Kimliğini söylemek istemeyen genç, Avcılar’daki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ne geldi. Kimliğinin bulunmadığını görünce paniğe kapılan üniversite adayı, görevlilere kendisini salona almalarını bir yakınının araca atlayarak kimliğini getirebileceğini söylemesine rağmen kimseyi ikna edemedi. Tüm ısrarlara rağmen sonuç alamayan genç, “Hatay’’dan sınav için gelmiştim. Ama sınava giremiyorum" diye yakındı. Üniversite adayının dün ilk aşama sınava girdikten sonra kimliğini, değiştirdiği gömleğinin cebinde unuttuğu öğrenildi
Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

(FOTOĞRAF)

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