Yoğun sis ulaşımı aksatıyor

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bölgede gece saatlerinde başlayan yağışla sis de etkisini gösterdi.
Karayolunun Düzce geçişinde bulunan Sarıçökek, Darıyarı Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisini akşam saatlerine kadar sürdüreceğini bildirdi.
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