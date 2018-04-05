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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi Eskişehir’deki menfur olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

IHAAW180838-GEN/05-04-2018 - YÖK Başkanı Prof. 05.04.2018 18:08:38 TSI NNNN

IHAAW180838-GEN/05-04-2018

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi Eskişehir’deki menfur olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

05.04.2018 18:08:38 TSI
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