IHAAW180838-GEN/05-04-2018

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi Eskişehir’deki menfur olaya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

05.04.2018 18:08:38 TSI

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