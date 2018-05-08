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YÖK Başkanı Saraç Cibutili Bakan Ahmed ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Saraç Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Ahmed ile bir araya geldi - Görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 2015'te imzalanan mutabakat zaptı yenilendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile görüştü.

YÖK'teki görüşmede, Türkiye ile Cibuti arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İkili görüşmenin ardından, YÖK Başkanvekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak ile Cibuti heyetinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, 2 Eylül 2015'te imzalanan mutabakat zaptı yenilendi. Yenilenen mutabakat zaptıyla iki ülke yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

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Cibuti Nabil Mohamed Ahmed yekta saraç YÖK

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