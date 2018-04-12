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YÖK Başkanı Saraç: "(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı) Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektö

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Saraç: "(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı) Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır."

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