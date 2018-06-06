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YÖK Başkanı Saraç, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç ile Mustafa görüşmede, Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam tarafından imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Filistin Devleti Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" ve "Uygulama Protokolü" üzerinde fikir teatisinde bulundu.

Mutabakat kapsamında, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin kurumsal çerçeveye oturtulması ve Filistin uyruklu öğrencilerin "YÖK burslarından yararlanması" sağlanacak. Türkiye'de eğitim görecek Filistinli öğrenciler, mezuniyetleri sonrası mecburi hizmet esasına dayalı olarak kendi ülkelerinde istihdam edilecek.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında yükseköğretimde iş birliğinin her alanda artırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Faed Mustafa Filistin Prof. Dr. Yekta Saraç YÖK

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