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YÖK Başkanı Saraç: "Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Saraç: "Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz."

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